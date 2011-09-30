T24 Kitap Kulübü

T24 - Yapı Kredi Yayınları'ndan bu ay 2 yeni kitapla okuyucularla buluşurken, kitap-lık dergisinin özel dosyasında da Demir Özlü yer aldı. 1994 yılında, “Yaşayan En Büyük Fransız Yazar” seçilen Le Clézio’nun "Ağaçlar Ülkesine Yolculuk", "Sincabın Sakladığı Sözcükler", Peter Laugesen’in seçme şiirlerinden oluşuyor ve son olarak kitap-lık dergisinin Ekim sayısının dosya konusu Demir Özlü oldu.





İşte Ağaçlar ülkesine yolculuk, Sincabın sakladığı sözcükler ve Demir Özlü dosyasından kısa bilgiler...



Ağaçlar Ülkesine Yolculuk…





1994 yılında, “Yaşayan En Büyük Fransız Yazar” seçilen Le Clézio’dan çocuklar için küçük ama çok anlamlı bir kitap: Ağaçlar Ülkesine Yolculuk.



Yedi sekiz yaşından beri sürekli yazan ve hayatı yolculuklarla geçen Le Clézio’nun 23 yaşındayken yayımlanan ilk kitabı ödül aldı. Diğer ödüller bunu izledi. 2008 yılında Nobel Edebiyat Ödülü sahibi oldu. 1963 -1975 yılları arasındaki döneminde, çağdaşları Georges Perec ve Michel Butor gibi, biçimsel bazı olanaklardan yararlanma arzusuyla delilik, dil, yazın temalarıyla uğraşan romanlar ve denemeler yazdı. Yenilikçi ve asi bir yazar olarak nitelendi; bu nedenle Gilles Deleuze ve Michel Foucault’nun hayranlık duyduğu bir isim oldu. 70’lerin sonlarına doğru tarzında bir değişiklik meydana geldi. Daha dingin, sade ve açık bir dil kullanmaya başladı; çocukluk, azınlık ve yolculuk temaları öne çıktı. Kitapları büyük bir okur kitlesine kavuştu. Le Clézio, Ağaçlar Ülkesine Yolculuk’ta, çocukları doğanın kendi sesini duymaya çağırıyor. Ağaçların gördüklerini, dinlediklerini, konuştuklarını; onların hikâyelerini dinlemek için, onlarla dostluk etmek gerektiğini anlatıyor. Ağaçlar Ülkesine Yolculuk ormanın derinliklerine doğru yolculuğa çıkan bir çocuğun ağaçlarla tanışıp dost olmasının hikâyesi.

TADIMLIK

“Eğlenceli dedik de, ağaç ülkesinde, ağaçların çekingenliğini kırdığımızda, bizi görebileceklerini bilmek de bir o kadar eğlencelidir. Ağaçların kör, sağır ve dilsiz olduklarını söyleyenler vardır ama bu aslında doğru değildir. Bir ağaçtan daha gevezesini bulamazsınız, tabii önce çekingenliğini bir kenara bıraksın, size alışsın. Üstelik her yerde, bütün yapraklarında gözleri vardır. Ama bunu kimse bilmez. Ağaçlar biraz utangaç olduklarından, çevrelerinde biri olduğunda genelde gözlerini kapalı tutarlar. Bizim ağaçlar ülkesine gitmek isteyen oğlansa onlara gözlerini açtırmayı yavaş yavaş öğrenmiş. Usul usul ıslık çalmış, ama bir türkü değilmiş tutturduğu; çok yavaş, ağaçlarınkine benzer, bir iki notadan oluşan bir ezgiymiş sadece. Bunun üstüne, kıpırdanan bütün küçük yaprakların üstünde, birbiri ardına usulca gözlerin açıldığını görmüş, salyangoz gözleri gibi. Karası, sarısı, pembesi, laciverdi, açık moru, her renkte göz vardır ağaçlarda. Hepsi birden açıklığın ortasında oturan oğlana bakmış; ne de acayip bir hismiş bu, nasıl da tatlı tatlı bakıyorlarmış.”

Ağaçlar Ülkesine Yolculuk

Yazan: J.M.G. Le Clézio

Çeviren: Orçun Türkaç

Resimleyen: Henri Galeron

Yapı Kredi Yayınları

40 sayfa, 7 TL

Sincabın Sakladığı Sözcükler



Peter Laugesen, Haiku’dan görsel şiire, beat’den gerçeküstüye bütün damarlarında dolaşıyor şiirin. Ve hepsini kendi özgün diline dönüştürüyor.



Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Sincabın Sakladığı Sözcükler, Peter Laugesen’in seçme şiirlerinden oluşuyor. Çağdaş Danimarka şiirinin özgün temsilcilerinden olan Laugesen’in şiir kitapları alışılmamış türden yapısal görünümleriyle anarşist bir yaklaşımın örneğini sergiliyor ve şiiri bütün olarak ele alındığında bir günce niteliği taşıyor. Yaşamın akışı içinde şairin kendi yaşantılarından, gözlemlerinden, okuduklarından, düşündüklerinden kaynaklanan, şiir biçiminde bir günce... 1960’ların sonlarından bu yana 55 şiir kitabı yayınlanan Laugesen’e 1992’de Danimarka Akademisi Büyük Ödülü verilmiş ve kendisi 1997’de akademi üyeliğine seçilmiştir.



Murat Alpar’ın titiz çevirisi ve Türkçesiyle…

“ışıkla çalkanıyor

dünya

sis banyosu yapıyor

ağaçlar

kuşlar

suyun üstünde”



Sincabın Sakladığı Sözcükler

162 sayfa

10 TL





Demir Özlü kitap-lık’ta



kitap-lık dergisinin Ekim sayısının dosya konusu Demir Özlü. Feridun Andaç, Ömer Ayhan, Mustafa Kurt, Hasan Uygun ve Tunç Tayanç’ın yazılarından oluşan dosya, kapsamlı bir Demir Özlü dünyası sunuyor. Öykü, anlatı ve romanlarının ana özellikleri, yazarlık süreci, yaşamı ve yapıtlarının dökümünden oluşan dosyanın sonunda bir de Özlü’nün Salâh Birsel’e 1991 yılında yazdığı mektup var.



kitap-lık’ın yeni sayısında Emin Özdemir, Mustafa Ziyalan, Sevgi Ünal, Mukadder Özgeç ve Burcu Şahin yazılarıyla, İlyaz Bingül, Şenay Eroğlu Aksoy, Ozan Çınar, İsmail Pelit, Nursel Güler ve Bora Abdo öyküleriyle, Mehmet Müfit, Ömer Erdem, Gürgenç Korkmazel, Fahri Güllüoğlu, Eren B. Budak ve Süleyman Unutmaz şiirleriyle yer alıyorlar.

kitap-lık 153 / Ekim 2011

118 sayfa

7,5 TL