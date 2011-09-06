T24 KİTAP KULÜBÜ – Sayı 7

BATUR FATİH İLHAN

baturf@gmail.com

www.twitter.com/baturf

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Merhaba değerli kitapseverler; farkındasınızdır, havaların -özellikle geceleri- iyiden iyiye soğuduğu günler başladı. Zira mevsim dönüyor. N'apsın ki yaz, dünya da dönüyor, o da ona uyuyor. Ama biz uyumayalım. Bu deyiş/dilek, mecazi belki ama

günde, hiç olmadı 15-20 sayfa okunsa, bizce daha ferah bir alemin kapıları

pekâlâ açılabilir zihin odalarımızda. Katılırsınız, katılmazsınız

biliyorsunuz ki denemesi bedava...

Söz uzadı yine. Karşınızda işte,

haftanın yeni kitapları.

Tasanız az,

bol olsun

ayracınız.

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KİTAPLAR:

1) KOBRA

Adı: Kobra

Yazar: Frederick Forsyth

Çeviri: Esat Ören

Tür: Edebiyat/Roman (Korku-Gerilim)

Yayınevi: ALTIN KİTAPLAR

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 384

Tanıtım:

Genç yaşta uyuşturucu kullanımından ölen çocukları artık sıradanlaşan gazete haberleri arasında okuyor ve kanıksayıp bir anda unutuveriyoruz. Frederick Forsyth, dünyanın yıllardır çözemediği bu acı problemi son romanı 'Kobra’da ele alıyor.



Büyük gerilimin ustası Forsyth, gerçeğe dayalı araştırmalarla sürdürdüğü yazın hayatının son durağı olan bu çalışmasında okuyurunu giderek tırmanan bir gerilim içinde sert kayalara benzeyen uyuşturucu gerçeğiyle yüzleştiriyor. Bir zamanların gazetecisi Forsyth, gerçek olaylardan beslenerek -yine- başarılı bir kurmacaya imza atmış. Okumak ve okurken çok korkmak isteyenler için birebir...



2) BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL

Adı: Bildiğin Gibi Değil - 90'larda Güneydoğu'da Çocuk Olmak

Yazarlar: Rojin Canan Akın, Funda Danışman

Tür: Sosyoloji (İnceleme-Araştırma)

Yayınevi: METİS KİTAP

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 312





Tanıtım:

Eser,, iki genç araştırmacı Funda Danışman ve Rojin Canan Akın'ın, 90'lı yıllarda çocukluğu Güneydoğu’da geçmiş Kürt gençleriyle yaptıkları on dokuz söyleşiyi bir araya getiriyor.



Söyleşi yapılan gençler yoğun bir şiddet ortamında geçen çocukluklarını ve ilkgençlik yıllarını anlatıyorlar: "Kışlaya benzeyen okullarda" geçen, Türkçe bilmedikleri için bir çok trajikomik olay yaşadıkları, öğretmenlerden gerizekâlı muamelesi gördükleri, zaman zaman ajanlık teklifleri aldıkları eğitim hayatlarını... Babalarının, analarının, kardeşlerinin, arkadaşlarının gözlerinin önünde dayak yediği, öldürüldüğü, koruculuğa zorlandığı, evlerinin kurşun yağmuruna tutulduğu, "sevdikleri, değer verdikleri insanların tek tek kaybolduğu", kaybettikleri yakınlarının kavurucu özlemiyle dolu aile hayatlarını... Sokaklarda, "yanı başlarında sürekli birilerinin öldürüldüğü" bir ortamda, mayınların arasında oynadıkları ya da BM mülteci kamplarında geçen gündelik hayatlarını anlatıyorlar bize.



Politik söylemler tek tek insanların ne yaşadıklarını gizliyor, örtüyor. Kitap, bu Kürt gençlerinin Batı'daki, büyük şehirlerdeki akranlarına bir iç dökmesi olarak okunmalı. Binlerce insan "çocukluğum sorulduğunda aklıma açlık, rezillik, sefalet, perişanlık, bombalar, savaş uçakları geliyor" diyecek haldeyse, bu gençlerin hemen hepsi "bana yaşatılanları affetmem mümkün değil ama barış mümkün, barış istiyorum" diyorsa, politik kaygılara değil vicdanlara hitap edecek gerçek bir barış ortamı kurabilmek için bu kitaptaki sesler de işitilmeli...

3) CHATEAU MARMONT’TA SON GECE

Adı: Cheteau Marmont’ta Son Gece

Yazar: Lauren Weisberger

Çeviri: Pınar Öcal

Tür: Edebiyat/Roman

Yayınevi: ALTIN KİTAPLAR

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 368

Tanıtım:

Eser; “Şeytan Marka Giyer”, “Üç Kadın Üç Pırlanta” adlı kitaplarıyla adından sıkça söz ettiren Lauren Weisberger’in son kitabı...Yeni ve eğlenceli bir roman...Genç ve güzel Brooke’un hayatı sıradan bir bar şarkıcısı olan Julian’la tanışmasıyla birlikte renklenir. Günün birinde ünlü bir yapımcı tarafından keşfedilmesiyle huzurlu yaşamları bir anda çılgın partilerin, pahalı restoranların ve paparazzilerin gölgesi altında ezilmeye başlar. Bir sabah uyandığında gazetelerin birinci sayfasında gördüğü fotoğraf büyük bir skandal yaratır ve Brooke’un dünyası alt üst olur. Üne, paraya ve sürekli göz önünde yaşamalarına rağmen mutlu bir evlilik mümkün müdür? Yoksa onlar da diğerleri gibi ünlenince ayrılan çiftlerden mi olacaklardır?

4) CİNSİYET ÜZERİNE

Adı: Cinsiyet Üzerine

Yazar: Sigmund Freud

Çeviri: Ali Avni Öneş

Tür: Araştırma İnceleme/Sağlı-Cinsel Sağlık

Yayınevi: SAY YAYINLARI

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 152









Tanıtım:

İnsanın ve hayvanın cinsel gereksinimlerini açıklamak için, biyolojide “cinsel bir dürtü”nün varlığından söz edilir. Aynı şekilde, açlığı anlatmak için de bir beslenme dürtüsünün olduğu varsayılır. Bununla birlikte halk dilinde cinsel gereksinim için açlığa karşılık gelen bir kelime yoktur.



Halkın görüşü, cinsel dürtünün niteliği ve karakterleri üzerine bazı kesin düşünceler içerir. Freud, bu noktada müdahale etme gereği duyar ve cinsel bastırmaların çocuklar üzerinde nasıl evrildiğini sergiler. Freud’un anlaşılmasında kilit rolü oynayan ve büyük gürültüler kopararak sert tartışmalara yol açan bu eser, her aydının hatta her anne babanın mutlaka okuması gereken temel yapıtlardan biri...

5) İSTANBUL NEREYE?

Adı: İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa

Hazırlayanlar: Deniz Göktürk, Levent Soysal, İpek Türeli

Tür: Kentbilim (İnceleme-Araştırma)

Yayınevi: METİS KİTAP

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 480

Tanıtım:

Eser, sanayi sonrası kapitalizm" diye adlandırabileceğimiz bu dönemde İstanbul'un dünya sahnesine yükselişini konu alıyor. Bir kültür, tarih ve çeşitlilikler kenti olarak yansıtılan İstanbul imgesine yeni yaklaşımlar ve çözümlemeler getirmeyi amaçlıyor.



Dünyanın her yerinde kentler küresel kent projelerini benimseyip birbirleriyle yarışarak haritada yer edinmek peşinde. Ancak küreselleşme tutkusu sivil toplum, kent planlaması ve idaresi, medyada imge üretimi alanlarında her kentte farklı sonuçlar doğuruyor.



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti programı, Türkiye'nin Avrupa ile bağlarını güçlendirmeyi, Avrupa yoluyla da dünyaya açılımı hedefledi. Eser, bu sürecin kent idaresi, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, aktivistler ve genel kamu arasındaki etkileşimleri incelemek için iyi bir fırsat olduğu düşüncesiyle hazırlanmış.







6) KARDEŞİMİN GÖLGESİNDE

Adı:

Yazar: Uwe Timm

Çeviri: Ayça Sabuncuoğlu

Tür: Edebiyat/Anlatı

Yayınevi: CAN YAYINLARI

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 138

Tanıtım:

Uwe Timm bu anlatıda, silahlı SS’lere katılan ve 1943’te Rusya cephesinde ölen ağabeyi Karl-Heinz’ın geride bıraktığı mektuplarla güncenin satırları arasından, Nazi yanlısı ve savaş gönüllüsü olmayı sorguluyor. Kardeşimin Gölgesinde, her an incinebilir kişisel duygular, kırılgan yaşamlar ve parçalanabilir toplumsal aidiyetler içinde, işte bu soruların nasıl dile getirilebileceğini soruşturan samimi bir deneme.



Eser, hem bireysel bir anlatı, hem de nasyonal sosyalizmin ve savaşın yol açtığı dehşeti bir uygarlığın yıkıntıları arasından hatırlamanın mümkün olabileceğine parmak basan bir belgesel.



Kitapta ağabeyi adına özür dileyen birinin kırılgan güncesini okuyacağınızı düşünmeyin! Çünkü esaslı bir hesaplaşmanın satırlara dökülüşüne tanık olacaksınız: Suçla, vicdanla, kişisel ve ulusal tarihle, bir ulusun, toplumsal belleğiyle hesaplaşma…





7) OSMANLI TÜKÇESİ SÖZLÜĞÜ

Adı: Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, A-Z’ye (Büyük Boy - Bez Ciltli)

Yazar: Prof. Dr. Mehmet KANAR

Yayınevi: SAY YAYINLARI

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 1902

Tanıtım:

Osmanlıca kaynakların hem akademik hem de toplumsal alanda yoğun olarak gün yüzüne çıktığı, okunduğu ve yeniden yorumlandığı günümüzde, gerek bu konu üzerine çalışmalar yürüten uzmanların, gerek ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilerin en önemli referanslarından biri kapsamlı, ayrıntılı ve güvenilir bir sözlük...



Farsça, Arapça ve Osmanlıcanın Türkiye’deki en yetkin isimlerinden biri olarak anılan akademisyen, çevirmen ve dil uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın hazırladığı eser, geniş kapsamı, ayrıntılı açıklamaları ve anlaşılır tanımları ile Osmanlıca alanında şimdiye kadar hissedilen büyük bir boşluğu doldurma çabasında.



1. hamur kâğıda basılmış, ciltli, 1440 sayfalık bu sözlük, aynı zamanda 395 sayfadan oluşan dizin bölümüyle tam donanımlı bir kaynak görevi üstleniyor. Dil alanında otoritesi tartışılmaz bir uzman olan Mehmet Kanar’ın bu özenli çalışması, Osmanlıcanın dahil olduğu tüm disiplinlerin gelişimi için eşi bulunmaz kaynaklardan biri olarak kütüphanenizde yerini almaya aday...







8) PRENSES MARIA

Adı: Prenses Maria - Bizans İstanbul'unda Ölümsüz Bir Aşk

Yazar: Haldun Hürel

Tür: Edebiyat/Roman

Yayınevi: KAPI YAYINLARI

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 382

Tanıtım:

Sıkı bir İstanbul âşığı olan Haldun Hürel'den Roma İstanbuluna uzanan bir aşk hikâyesi...Latin istilasını bertaraf eden İmparator Mikael, harap edilmiş şehrini tekrar imar etmeye çalışırken kızı Prenses Maria da her şeye rağmen hâlâ göz alıcı olan İstanbul'u gezerken kendine yeni arkadaşlar edinir.



İstanbul ve Galata surları, Maria ve sevgilisi Carlo arasına çekilmiş gibidir. Maria”nın Cenevizli bir Katolik olan Carlo'ya aşkı, iki katlı surların bile ardına uzanır! İmparator Mikael’in onaylamadığı bu âşk, Maria ve Carlo'yu, neredeyse kendileriyle aynı kaderi paylaşan arkadaşları Fani ve Andrea ile çeşitli planlar yapmaya iter.



Bugün ”Moğolların Meryem'i” olarak da bilinen Prenses Maria, farklı bir İstanbul deneyimi yaşamak isteyenlere hüzünlü hikâyesiyle Hürel’in kaleminden sesleniyor...



9) ZORAKİ GÜZELLİK

Adı: Zoraki Güzellik

Yazar: Hal Foster

Çeviri: Şebnem Kaptan

Tür: Sanat (Kuramsal)

Yayınevi:

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 256

Tanıtım:

Princeton Üniversitesi Sanat ve Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Hal Foster, 90’lı yılların ikinci yarısı boyunca, özellikle October, Artforum gibi dergilerde yayımladığı makalelerle, çağdaş sanat kuramı için önemli bir isim haline geldi. Zaman içinde kitaplarda bir araya gelen ve genişleyen bu çalışmalar, sanat tarihinin modern döneminden bugüne uzanan çizgiye getirdiği farklı yorumlarla olduğu kadar, sanat tarihi yöntemi açısından sunduğu öneriler ve çeşitlilikle de dikkatleri üzerine çekiyor.



Eser, yayımladığı ilk bütünlüklü çalışması olması bakımından Foster’ın kariyerinde özel bir önem taşır. Bir yandan sanat tarihi kuramı için günümüzün bu kritik figürünün arkaplanını görmemizi ve kavramsal temelinin gelişmeye başladığı ilk adımları sezmemizi sağlarken, bir yandan da, Türkiye’de şimdiye dek yanına hiç yanaşılmamış, bu yüzden de gerçek anlamıyla anlaşılması sürekli ertelenmiş gerçeküstücülük akımının bütün arka sokaklarını gözlerimizin önüne seriyor. Zoraki Güzellik’in sunduğu kavramsal şema, gerçeküstücülerin perspektifinden, 20. yüzyıl başında psikoloji biliminin sanatları ne kadar meşgul ettiğine ışık tutuyor.







10) TEMİZLİKÇİ

Adı: Temizlikçi

Yazar: Franz-Olivier Giesbert

Çeviri: Alev Özgüner

Tür: Edebiyat/Roman

Yayınevi: DOĞAN KİTAP

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 220

Tanıtım:

Tempolu, keskin, mizahi, kıpır kıpır ve sürükleyici bir polisiye roman…Marsilya’yı eli kanlı katillerden, hüküm giymemiş suçlulardan temizlemeye kararlı bir seri katil… Kimilerine göre bir psikopat, kimilerine göre ise bir ölüm meleği… Kurbanlarını beklerken evlerini topluyor, bir güzel silip süpürüyor ve ardında cesetlerin yanı sıra mis gibi kokan tertemiz evler bırakıyor.