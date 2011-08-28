T24 KİTAP KULÜBÜ

28 Ağustos 2011 03:00
BATUR FATİH İLHAN
baturf@gmail.com
Tüm kitap dostlarına merhaba!
Koca bir ayı devirerek, bayram ferahlığında Eylül’ü kucaklayacağız.
Elbet yanı başımızda duran uzun tatil günleri, sizlere,
dost-akraba ziyaretleri kadar, TV izlemek kadar, DVD filmler kadar, müzik dinlemek kadar, kadim insan dostu kitaplar da vakti kıymetle geçirmek için
bir tercih sebebi olacak, -bizce- olmalı da…
Tüm okurlara ferah-feza bir bayram tatili dileriz.
Okumanın aydınlığı, hayatınızdan eksik olmasın isteriz.
Haftaya kadar sağlıcakla ve kitaplarla kalın...
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KİTAPLAR:
1) BEBEKLE DOĞMAK
Adı: Bebekle Doğmak
Yazar: Saba Deniz
Tür: Araştırma-İnceleme
Yayınevi: MAYA KİTAP
Yayın tarihi: Ağustos 2011
Sayfa sayısı: 184
Tanıtım:
“Hoş geldin bebeğim, hoş geldin meleğim!”
Çocuk sahibi olma sürecinin içtenlikle ve tüm detaylarıyla anlatıldığı bu kitap, sadece anne adaylarına değil, zorlu süreçleri kendini geliştirmek için fırsat bilen, kendini bulmak isteyen herkese yönelik hazırlanmış.
Eser, hamilelik üzerine doktor bilgileriyle kişisel deneyimleri bir araya getirerek bir ilke imza atıyor. Yazar Saba Deniz’in bir yaşam koçu olarak tespit ettiği önemli noktalarla zenginleştirdiği kitabın da, okurlarına bir anlamda bir yeniden doğuş hikâyesi sunuyor.
2) GÜLERYÜZLÜ SOHBETLER
Adı: Güleryüzlü Sohbetler
Yazar: Mehmet Güleryüz
Tür: Sanat
Yayınevi: AYRINTI YAYINLARI
Yayın tarihi: Ağustos 2011
Sayfa sayısı: 208
Tanıtım:
Bu kelimelerin kitabı. Rengi, ışığı, sözü, aklı, âşkı, inancı sanata dönüştürüp, kendi yaşamlarını olduğu kadar çevrelerini de güzelleştiren insanların dilinden, yüreğinden dökülen kelimelerin…
Ressamdan yazara, gazeteciden tiyatrocuya, foto muhabirinden operacıya, mimardan iş kadınına Türkiye'nin önde gelen güçlü, duyarlı, yetenekli naif insanlarını bizimle buluşturuyor ressam Güleryüz kelimeler aracılığıyla. Aziz Nesin, Abidin Dino gibi birkaçı aramızdan ayrılmış bu güzel insanları bu sayede sevgiyle anma fırsatı da buluyoruz.
Dostluğa ve sanata dayalı yakın ilişkilerinden hareketle sorduğu içten ve doğrudan sorularla onların bilmediğimiz pek çok yönünü, iş ve sanat yaşamındaki maceralarını kimi kez gülümseyerek kimi kez duygulanarak okumamızı sağlıyor. Bu birbirinden farklı yaşamlarda, satır aralarında hem kendimize ilişkin şeyler buluyor hem de yol gösterici pek çok ipucuna ulaşıyoruz. Tıpkı kitabın ismi gibi, sanki onlar karşımızdaymışçasına, gülen bir yüzle adeta onlarla sohbet ediyoruz.
3) TUHAF BİR KADIN
Adı: Tuhaf Bir Kadın
Yazar: Leylâ Erbil
Tür: Edebiyat/Türk Edebiyatı
Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Yayın tarihi: Ağustos 2011
Sayfa sayısı:188
Tanıtım:
Leylâ Erbil'in zihinsel özgürlüğü, en başta, yapıtlarının, alışıldık edebiyat türlerinin sınırlarını zorlama sonucunu doğurmuştur. Genellikle öykücü ve romancı olarak tanınsa da, Erbil'in yaygın kabul gören bu edebi türlerle, onların klasik formlarıyla bir "sorunu" olduğu hemen her yapıtında fark edilir.
Kabaca "roman", "öykü" diyebilsek de, türünü, yaslandığı geleneği ilk anda tam belirleyemediğimiz, birbirini yinelemeyen, kendine özgü yapıtlar ortaya çıkarmıştır. Yine de, belli bir tanışıklıktan sonra, bilmediğimiz bir metni elimize geçse, onun Erbil'e ait olduğunu rahatlıkla anlarız.
‘Tuhaf Bir Kadın'ın önceleri bir öykü kitabı sanılmış olması bu bağlamda, oldukça ilginçtir. Yazarın; romanını, "bitirmemesi" de önemlidir. Bu romanın yeni baskısında yazar, okura, Mustafa Suphi'nin kaderiyle ilgili yeni kaynaklar ulaştırır. Dikkat edilirse, tanımı gereği bitmiş, yazarından kopmuş, okura fırlatılıp orada kalakalmış bir edebi türde, romanda yapılmaktadır bu güncelleme. Erbil’i hâlâ keşfetmemiş olanlara duyurulur…
4) APARTMAN: GALATA'DA YENİ BİR KONUT TİPİ
Adı: Apartman: Galata'da Yeni Bir Konut Tipi
Yazar: Ayşe Derin Öncel
Tür: Araştırma-İnceleme
Yayınevi: KİTAP YAYINEVİ
Yayın tarihi: Ağustos 2011
Sayfa sayısı: 422
Tanıtım:
Apartmanların ilk örneklerinin yapıldığı 19. yüzyılın ikinci yarısının, kent ve mekân algısında değişimlerin yaşandığı, yaşam biçimlerinde ilginç dönüşümlerin izlendiği bir süreç olduğu düşünüldüğünde, bu konut yapılarının daha detaylı bir incelemeyi hak ettiği ortadadır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Derin Öncel, Apartman'da Galata'da belirli bir alanda ve süreçte yapılan ilk örnekler olarak tanımladığı binalardan yola çıkarak ve hiçbirini bulunduğu "yer" ve dönemin dinamiklerinden ayrı değerlendirmeyerek, bu "yeni" konut tipini tanımaya çalışıyor. Apartmanlarda süregelen yaşam biçimine Osmanlı Toplumu’nun nasıl uyum sağladığını, bu yeni yaşam pratiğine hangi süreçlerden geçilerek gelindiğini sorguluyor.
Genel kabüllerin dışına çıkarak apartmanları Osmanlı konut kültürünün gelişiminde önemli bir evrenin örnekleri olarak görüyor ve kısa bir zamanda İstanbul'un birçok mahallesinde inşa edilecek olan bu yapılar üzerine daha çok araştırma yapılmadan 20. yüzyıl konutunun sağlıklı incelenemeyeceğini savunuyor.
5) YAZ ORTASINDA ÖLÜM
Adı: Yaz Ortasında Ölüm
Yazar: Yukio Mişima
Çeviri: Hüseyin Can Erkin
Tür: Öykü/Dünya Edebiyatı
Yayınevi: CAN YAYINLARI
Yayın tarihi: Ağustos 2011
Sayfa sayısı: 256
Tanıtım:
Yukio Mişima, 20. Yüzyıl Japon edebiyatnın hırçın çocuğuydu. Nobel Ödülü adayları arasında sık sık adı geçtiği halde aşırı milliyetçi, narsist, anti-humanist nitelemeleriyle suçlandı. Ancak bu eleştirilerin temelinde, yazarın gereğince anlaşılamamış olması vardır. Mişima, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın yaşadığı dramatik yıkım sırasında yitip giden bir kuşağın haykıran sesidir. Yazarın yaşamı, bu kayıp kuşağın kendini yeniden keşfetmesinin öyküsüdür.
Kederli yazar, Japon savaşçı sınıfının "hiçlik"e dayalı felsefesi ile yazarlığını ustalıkla birleştirir. 25 Kasım 1970’te canlı yayın yapan kameralar önünde geleneksel Japon yöntemiyle karnını deşerek intihar etmesi de yaşamını canlı sahne performansı ile sonlandırdığı şeklinde değerlendirilebilir. Şimdi bu çekik gözlü dahiyi keşfetme zamanı, ne dersiniz?..
6) RAHMETE FİRAR ETMEK
Adı: Rahmete Firar Etmek
Yazar: Nihat Hatipoğlu
Tür: Din/İslamiyet
Yayınevi: DOĞAN KİTAP
Yayın tarihi: Ağustos 2011
Sayfa sayısı: 156
Tanıtım:
Uzun yıllar ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’ uzmanı olarak görev yapmış olan Nihat Hatipoğlu; bu Ramazan süresince tatlı sohbetiyle, Star TV’de yayınlanan iftar ve sahur programları ile karşımıza çıktı.
Hürriyet yazarı da olan Hatipoğlu, yeni kitabı “Rahmete Firar Etmek” te, İslam Dini’nin gerçek mesajını milyonlara ulaştırma gayretinde yine. Onun kaleminden, gerçek İslam Dini’nin talep ettiği (Rahmete firar eden, Allah’a firar eden, inanan…) Müslüman/mümin tarifine erişmek pekâla mümkün…
Sevgi ve tevazu dini İslamiyet’in semavi mesajlarını milyonlarca okuru ve izleyicisiyle paylaşan Hatipoğlu’nun kaleminden İslam’ın gerçeklerine dair özenli bir çalışma…
Yazar: Maoshing Ni
Çeviri: Kadriye Göksel
Tür: Kişisel Gelişim/Okültizm
Yayınevi: DOĞAN KİTAP
Yayın tarihi: Ağustos 2011
Sayfa sayısı: 280
Tanıtım:
Doğu’nun bilgeliği ile Batı’nın çağdaş ilmini harmanlayan bu kitaptaki ipuçlarını takip ederseniz siz de uzun, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilirsiniz. Gündüz kral gibi, gece yoksul gibi yiyin. İki yaşında çocuk gibi olun: Hayır demeyi bilin. Dışınızı serin, içinizi ılık tutun.
Geleceği görmek için geçmişe bakın. Yük taşımayın: Bağışlayın ve unutun. Amacınız yeryüzünde sadece uzun süre var olmak değil, aynı zamanda daha sağlıklı ve mutlu yaşamaksa bu öğütlere kulak verin.
Şimdi daha kıymetli ve de verimli bir yaşam sürmek isteyip istemediğinizi düşünün ve kalbinizin bu yol ayrımı aşamasındaki tercihine göre, Doğu’nun ve de Batı’nın kadim gönül ustalarının kılavuzluğunu, yolunuz boyunca yanınıza katmak için, hemen, bu kitabı edinin…
8) KARANLIK KITA: AVRUPA’NIN YİRMİNCİ YÜZYILI
Adı: Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı
Yazar: Mark Mazower
Çeviri: Dilek Cenkçiler
Tür: Tarih
Yayınevi: YAPI KREDİ YAYINLARI
Yayın tarihi: Ağustos 2011
Sayfa sayısı: 440
Tanıtım:
Avrupa’nın unuttuğu ve unutturduğu karanlık yakın geçmişi...Kitapta, Avrupa’nın sınırlarının bugünkü halini alışı ile liberal demokrasinin, refah devletinin, bugünkü nüfus ve etnik yapısının oluşumu ele alınıyor.
Yazar bu konuları aslında bir arka plan olarak kullanarak Avrupa’nın karanlık geçmişine yeni bir perspektiften bakmaya, Avrupa değerlerinin, Avrupalı olmanın ne demek olduğu sorularına yanıt aramaya çalışıyor.
Son yıllarda gündemde olan Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’ne katılım konularının sürekli karşımıza çıkardığı “Avrupalılık” kavramını irdeliyor ve Avrupa’nın gerçekten demokrat bir geleneğe sahip olup olmadığını sorguluyor.
9) SİGARA VE BIRAKMA YOLLARI
Adı: Sigara ve Bırakma Yolları
Yazar: Tevfik Özlü
Tür: Sağlık
Yayınevi: TİMAŞ YAYINLARI
Yayın tarihi: Ağustos 2011
Sayfa sayısı: 208
Tanıtım:
Prof. Dr. Tevfik Özlü, sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olacak en yeni bilgileri aktarıyor. Sigara alışkanlığının nedenleri, boyutları, zararları ile sigarayı bırakma yolları, bırakmada yardımcı yöntemler, bırakma sürecinde yaşanan zorlukları aşmaya dönük tedaviler, sigarasız mekânların oluşturulması ve tütün kontrolü çalışmaları hakkında bilinmesi gereken pek çok faydalı sağlık ipuçları bu kitapta…
10) DEMOKRASİDEN DİKTATÖRLÜĞE
Adı: Demokrasiden Diktatörlüğe, İktidar Uğruna Demokrasiyi Feda Edenler
Yazar: Onur Öymen
Tür: İnceleme-Araştırma/Siyaset Bilimi
Yayınevi: REMZİ KİTAP
Yayın tarihi: Ağustos 2011
Sayfa sayısı: 471
Tanıtım:
“Demokrasiden Diktatörlüğe”, Onur Öymen’in altıncı kitabı. Yazar, bu kitabında okuruna, tarihten günümüze demokrasinin gelişimini incelerken iktidar uğruna demokrasiyi engelleyenleri, otoriter rejimler kurarak ülkelerini ve dünyayı felakete sürükleyenleri anlatıyor.
Türkiye’nin çok partili demokrasiyi nasıl geliştirdiğini inceliyor ve ülkemizde siyasal katılım, özgürlükler ve insan hakları alanında yaşanan sorunları dile getiriyor. Öymen bu alanlarda dünyanın saygın kuruluşlarının değerlendirmelerinde Türkiye’ye verdiği yeri de belgeliyor. Günümüze de ışık tutan bir araştırma olması hasebiyle araştırmacılara hararetle önerilir…
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