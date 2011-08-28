T24 KİTAP KULÜBÜ







BATUR FATİH İLHAN



baturf@gmail.com



Tüm kitap dostlarına merhaba!

Koca bir ayı devirerek, bayram ferahlığında Eylül’ü kucaklayacağız.

Elbet yanı başımızda duran uzun tatil günleri, sizlere,

dost-akraba ziyaretleri kadar, TV izlemek kadar, DVD filmler kadar, müzik dinlemek kadar, kadim insan dostu kitaplar da vakti kıymetle geçirmek için

bir tercih sebebi olacak, -bizce- olmalı da…

Tüm okurlara ferah-feza bir bayram tatili dileriz.

Okumanın aydınlığı, hayatınızdan eksik olmasın isteriz.

Haftaya kadar sağlıcakla ve kitaplarla kalın... ***





KİTAPLAR:





1) BEBEKLE DOĞMAK



Adı: Bebekle Doğmak Yazar: Saba Deniz Tür: Araştırma-İnceleme Yayınevi: MAYA KİTAP Yayın tarihi: Ağustos 2011 Sayfa sayısı: 184



Tanıtım: “Hoş geldin bebeğim, hoş geldin meleğim!” Çocuk sahibi olma sürecinin içtenlikle ve tüm detaylarıyla anlatıldığı bu kitap, sadece anne adaylarına değil, zorlu süreçleri kendini geliştirmek için fırsat bilen, kendini bulmak isteyen herkese yönelik hazırlanmış. Eser, hamilelik üzerine doktor bilgileriyle kişisel deneyimleri bir araya getirerek bir ilke imza atıyor. Yazar Saba Deniz’in bir yaşam koçu olarak tespit ettiği önemli noktalarla zenginleştirdiği kitabın da, okurlarına bir anlamda bir yeniden doğuş hikâyesi sunuyor.





2) GÜLERYÜZLÜ SOHBETLER







Adı: Güleryüzlü Sohbetler

Yazar: Mehmet Güleryüz

Tür: Sanat

Yayınevi: AYRINTI YAYINLARI

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 208

Tanıtım:

Bu kelimelerin kitabı. Rengi, ışığı, sözü, aklı, âşkı, inancı sanata dönüştürüp, kendi yaşamlarını olduğu kadar çevrelerini de güzelleştiren insanların dilinden, yüreğinden dökülen kelimelerin…





Ressamdan yazara, gazeteciden tiyatrocuya, foto muhabirinden operacıya, mimardan iş kadınına Türkiye'nin önde gelen güçlü, duyarlı, yetenekli naif insanlarını bizimle buluşturuyor ressam Güleryüz kelimeler aracılığıyla. Aziz Nesin, Abidin Dino gibi birkaçı aramızdan ayrılmış bu güzel insanları bu sayede sevgiyle anma fırsatı da buluyoruz.



Dostluğa ve sanata dayalı yakın ilişkilerinden hareketle sorduğu içten ve doğrudan sorularla onların bilmediğimiz pek çok yönünü, iş ve sanat yaşamındaki maceralarını kimi kez gülümseyerek kimi kez duygulanarak okumamızı sağlıyor. Bu birbirinden farklı yaşamlarda, satır aralarında hem kendimize ilişkin şeyler buluyor hem de yol gösterici pek çok ipucuna ulaşıyoruz. Tıpkı kitabın ismi gibi, sanki onlar karşımızdaymışçasına, gülen bir yüzle adeta onlarla sohbet ediyoruz.





3) TUHAF BİR KADIN









Adı: Tuhaf Bir Kadın

Yazar: Leylâ Erbil

Tür: Edebiyat/Türk Edebiyatı

Yayınevi: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı:188

Tanıtım:

Leylâ Erbil'in zihinsel özgürlüğü, en başta, yapıtlarının, alışıldık edebiyat türlerinin sınırlarını zorlama sonucunu doğurmuştur. Genellikle öykücü ve romancı olarak tanınsa da, Erbil'in yaygın kabul gören bu edebi türlerle, onların klasik formlarıyla bir "sorunu" olduğu hemen her yapıtında fark edilir.

Kabaca "roman", "öykü" diyebilsek de, türünü, yaslandığı geleneği ilk anda tam belirleyemediğimiz, birbirini yinelemeyen, kendine özgü yapıtlar ortaya çıkarmıştır. Yine de, belli bir tanışıklıktan sonra, bilmediğimiz bir metni elimize geçse, onun Erbil'e ait olduğunu rahatlıkla anlarız.

‘Tuhaf Bir Kadın'ın önceleri bir öykü kitabı sanılmış olması bu bağlamda, oldukça ilginçtir. Yazarın; romanını, "bitirmemesi" de önemlidir. Bu romanın yeni baskısında yazar, okura, Mustafa Suphi'nin kaderiyle ilgili yeni kaynaklar ulaştırır. Dikkat edilirse, tanımı gereği bitmiş, yazarından kopmuş, okura fırlatılıp orada kalakalmış bir edebi türde, romanda yapılmaktadır bu güncelleme. Erbil’i hâlâ keşfetmemiş olanlara duyurulur…





4) APARTMAN: GALATA'DA YENİ BİR KONUT TİPİ







Adı: Apartman: Galata'da Yeni Bir Konut Tipi

Yazar: Ayşe Derin Öncel

Tür: Araştırma-İnceleme

Yayınevi: KİTAP YAYINEVİ

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 422

Tanıtım:

Apartmanların ilk örneklerinin yapıldığı 19. yüzyılın ikinci yarısının, kent ve mekân algısında değişimlerin yaşandığı, yaşam biçimlerinde ilginç dönüşümlerin izlendiği bir süreç olduğu düşünüldüğünde, bu konut yapılarının daha detaylı bir incelemeyi hak ettiği ortadadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Derin Öncel, Apartman'da Galata'da belirli bir alanda ve süreçte yapılan ilk örnekler olarak tanımladığı binalardan yola çıkarak ve hiçbirini bulunduğu "yer" ve dönemin dinamiklerinden ayrı değerlendirmeyerek, bu "yeni" konut tipini tanımaya çalışıyor. Apartmanlarda süregelen yaşam biçimine Osmanlı Toplumu’nun nasıl uyum sağladığını, bu yeni yaşam pratiğine hangi süreçlerden geçilerek gelindiğini sorguluyor.



Genel kabüllerin dışına çıkarak apartmanları Osmanlı konut kültürünün gelişiminde önemli bir evrenin örnekleri olarak görüyor ve kısa bir zamanda İstanbul'un birçok mahallesinde inşa edilecek olan bu yapılar üzerine daha çok araştırma yapılmadan 20. yüzyıl konutunun sağlıklı incelenemeyeceğini savunuyor.





5) YAZ ORTASINDA ÖLÜM







Adı: Yaz Ortasında Ölüm

Yazar: Yukio Mişima

Çeviri: Hüseyin Can Erkin

Tür: Öykü/Dünya Edebiyatı

Yayınevi: CAN YAYINLARI

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 256

Tanıtım:

Yukio Mişima, 20. Yüzyıl Japon edebiyatnın hırçın çocuğuydu. Nobel Ödülü adayları arasında sık sık adı geçtiği halde aşırı milliyetçi, narsist, anti-humanist nitelemeleriyle suçlandı. Ancak bu eleştirilerin temelinde, yazarın gereğince anlaşılamamış olması vardır. Mişima, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın yaşadığı dramatik yıkım sırasında yitip giden bir kuşağın haykıran sesidir. Yazarın yaşamı, bu kayıp kuşağın kendini yeniden keşfetmesinin öyküsüdür.



Kederli yazar, Japon savaşçı sınıfının "hiçlik"e dayalı felsefesi ile yazarlığını ustalıkla birleştirir. 25 Kasım 1970’te canlı yayın yapan kameralar önünde geleneksel Japon yöntemiyle karnını deşerek intihar etmesi de yaşamını canlı sahne performansı ile sonlandırdığı şeklinde değerlendirilebilir. Şimdi bu çekik gözlü dahiyi keşfetme zamanı, ne dersiniz?..





6) RAHMETE FİRAR ETMEK







Adı: Rahmete Firar Etmek



Yazar: Nihat Hatipoğlu

Tür: Din/İslamiyet

Yayınevi: DOĞAN KİTAP

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 156

Tanıtım:

Uzun yıllar ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’ uzmanı olarak görev yapmış olan Nihat Hatipoğlu ; bu Ramazan süresince tatlı sohbetiyle, Star TV’de yayınlanan iftar ve sahur programları ile karşımıza çıktı.

Hürriyet yazarı da olan Hatipoğlu, yeni kitabı “Rahmete Firar Etmek” te, İslam Dini’nin gerçek mesajını milyonlara ulaştırma gayretinde yine. Onun kaleminden, gerçek İslam Dini’nin talep ettiği (Rahmete firar eden, Allah’a firar eden, inanan…) Müslüman/mümin tarifine erişmek pekâla mümkün…



Sevgi ve tevazu dini İslamiyet’in semavi mesajlarını milyonlarca okuru ve izleyicisiyle paylaşan Hatipoğlu’nun kaleminden İslam’ın gerçeklerine dair özenli bir çalışma…

7) 100 YIL YAŞAMANIN SIRLARI

Adı: 100 Yıl Yaşamanın Sırları

Yazar: Maoshing Ni

Çeviri: Kadriye Göksel

Tür: Kişisel Gelişim/Okültizm

Yayınevi: DOĞAN KİTAP

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 280

Tanıtım:

Doğu’nun bilgeliği ile Batı’nın çağdaş ilmini harmanlayan bu kitaptaki ipuçlarını takip ederseniz siz de uzun, sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebilirsiniz. Gündüz kral gibi, gece yoksul gibi yiyin. İki yaşında çocuk gibi olun: Hayır demeyi bilin. Dışınızı serin, içinizi ılık tutun.



Geleceği görmek için geçmişe bakın. Yük taşımayın: Bağışlayın ve unutun. Amacınız yeryüzünde sadece uzun süre var olmak değil, aynı zamanda daha sağlıklı ve mutlu yaşamaksa bu öğütlere kulak verin.



Şimdi daha kıymetli ve de verimli bir yaşam sürmek isteyip istemediğinizi düşünün ve kalbinizin bu yol ayrımı aşamasındaki tercihine göre, Doğu’nun ve de Batı’nın kadim gönül ustalarının kılavuzluğunu, yolunuz boyunca yanınıza katmak için, hemen, bu kitabı edinin…

8) KARANLIK KITA: AVRUPA’NIN YİRMİNCİ YÜZYILI

Adı: Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı

Yazar: Mark Mazower

Çeviri: Dilek Cenkçiler

Tür: Tarih

Yayınevi: YAPI KREDİ YAYINLARI

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 440

Tanıtım:

Avrupa’nın unuttuğu ve unutturduğu karanlık yakın geçmişi...Kitapta, Avrupa’nın sınırlarının bugünkü halini alışı ile liberal demokrasinin, refah devletinin, bugünkü nüfus ve etnik yapısının oluşumu ele alınıyor.

Yazar bu konuları aslında bir arka plan olarak kullanarak Avrupa’nın karanlık geçmişine yeni bir perspektiften bakmaya, Avrupa değerlerinin, Avrupalı olmanın ne demek olduğu sorularına yanıt aramaya çalışıyor.

Son yıllarda gündemde olan Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’ne katılım konularının sürekli karşımıza çıkardığı “Avrupalılık” kavramını irdeliyor ve Avrupa’nın gerçekten demokrat bir geleneğe sahip olup olmadığını sorguluyor.

9) SİGARA VE BIRAKMA YOLLARI

Adı: Sigara ve Bırakma Yolları

Yazar: Tevfik Özlü

Tür: Sağlık

Yayınevi: TİMAŞ YAYINLARI

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 208

Tanıtım:

Prof. Dr. Tevfik Özlü, sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olacak en yeni bilgileri aktarıyor. Sigara alışkanlığının nedenleri, boyutları, zararları ile sigarayı bırakma yolları, bırakmada yardımcı yöntemler, bırakma sürecinde yaşanan zorlukları aşmaya dönük tedaviler, sigarasız mekânların oluşturulması ve tütün kontrolü çalışmaları hakkında bilinmesi gereken pek çok faydalı sağlık ipuçları bu kitapta…

10) DEMOKRASİDEN DİKTATÖRLÜĞE

Adı: Demokrasiden Diktatörlüğe, İktidar Uğruna Demokrasiyi Feda Edenler

Yazar: Onur Öymen

Tür: İnceleme-Araştırma/Siyaset Bilimi

Yayınevi: REMZİ KİTAP

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 471

Tanıtım:

“Demokrasiden Diktatörlüğe”, Onur Öymen’in altıncı kitabı. Yazar, bu kitabında okuruna, tarihten günümüze demokrasinin gelişimini incelerken iktidar uğruna demokrasiyi engelleyenleri, otoriter rejimler kurarak ülkelerini ve dünyayı felakete sürükleyenleri anlatıyor.

Türkiye’nin çok partili demokrasiyi nasıl geliştirdiğini inceliyor ve ülkemizde siyasal katılım, özgürlükler ve insan hakları alanında yaşanan sorunları dile getiriyor. Öymen bu alanlarda dünyanın saygın kuruluşlarının değerlendirmelerinde Türkiye’ye verdiği yeri de belgeliyor. Günümüze de ışık tutan bir araştırma olması hasebiyle araştırmacılara hararetle önerilir…



