T24 Kitap Kulübü



Batur Fatih İlhan

baturf@gmail.com









KİTAPLAR:



1) 23'E 12 KALA 12 SORUDA HANGİ TÜRKİYE?







Adı: 23'e 12 Kala 12 Soruda Hangi Türkiye?

Yazar: İbrahim Özden Kaboğlu

Tür: Siyaset

Yayınevi: İmge Kitabevi Yayınları

Yayın tarihi: Temmuz 2011

Sayfa sayısı: 495



Tanıtım:



Türkiye'nin önde gelen hukukçularından Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "100. yılında nasıl bir Cumhuriyet?" düşüncesinden hareket ederek hazırladığı bir dizi kitapla, "iyi toplum", "iyi siyaset", "iyi devlet" ideallerine geniş boyutlu bir katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu çalışmalarının ürünlerinden biri olan kitap, dün, bugün ve yarın ekseninde ilerleyerek, Türkiye'nin 2023'e kadarki gelecek 12 yılını nasıl değerlendirmesi gerektiği sorusuna, gücünü tarihsellikten alan yanıtlar arıyor: Hangi Hak ve Özgürlükler, Hangi Demokrasi, Hangi Laiklik, Hangi Cumhuriyet, Hangi Ülke, Hangi Yurttaşlık, Hangi Devlet, Hangi Yasama,



Hangi Cumhurbaşkanı, Hangi Hükümet, Hangi Yargı, Hangi Hukuk ve Siyaset? Gibi...



Bu 12 temel sorunun genel bir toplamı olarak büyük bir soru haline gelen 'Hangi Türkiye?', bu kitapla birlikte kapsamlı bir yanıt olarak da karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Kaboğlu'nun düşüncesine göre, nitelikli bir ülkeye, nitelikli bir topluma ve nitelikli bir devlete ulaşmamız ancak bu soruların tartışılmasıyla mümkün olabilecek. Tartışmaya siz de katılmak isterseniz, en yakın kitapevinin güleryüzlü çalışanlarına bu eseri mutlaka sorunuz...





2) ŞEYTAN İFLASI







Adı: Şeytanın İflası - Sırça Tuzak 2

Yazar: Nermin Bezmen

Tür: Edebiyat/Roman

Yayınevi: Doğan Kitap

Yayın tarihi: Temmuz 2011

Sayfa sayısı: 376



Tanıtım:



Kitapta, 'Sırça Tuzak-1’le başlayan hikâyenin bu kez ikinci perdesi açılıyor: Yıllardır sanayicilik yapan, isim sahibi ve saygın bir aile…Ailenin dağılmasına neden olan bir adam… Ve onun bir sanayi imparatorluğunu çökerten ”şeytanî“ planı…



Nermin Bezmen, 'Şeytanın İflası’nda Sırça Tuzak-1’le başlayan hikâyenin gizemlerini okurları için teker teker aralıyor. Adeta sinematografik bir kurguyla, 'Vardar İmparatorluğu’nu üçüncü nesile teslim ediyor. Meraklı bir okursanız bu kitapta anlatılan ailenin ne kadar kurgu ne kadar gerçek olduğuna dair tahminlerde bulunmaya çalışacaksınız belki. Ya da romandaki hangi kadın karakterin yazarından izler taşıdığına dair bir dedektiflik uğraşı içine gireceksiniz. Yazar Bezmen'den çok sürükleyici yeni bir edebi şölen daha...





3) BİLDİĞİN GİBİ DEĞİL







Adı: Bildiğin Gibi Değil - 90'larda Güneydoğu'da Çocuk Olmak

Röportajlar: Rojin Canan Akın, Funda Danışman

Yayına Hazırlayan: Tuncay Birkan

Tür: Sosyoloji/İnceleme- Araştırma

Yayınevi: Metis Yayınları

Yayın tarihi: Temmuz 2011

Sayfa sayısı: 310



Tanıtım:



Kitapta, Funda Danışman ve Rojin Canan Akın'ın, 90'lı yıllarda çocukluğu Güneydoğu’da geçmiş Kürt gençleriyle yaptıkları bir araya getirilmiş 19 söyleşiyi yer alıyor.



Söyleşi yapılan gençleri yoğun bir şiddet ortamında geçen çocukluklarını ve ilkgençlik yıllarını anlatıyorlar:



Okura; "Kışlaya benzeyen okullarda" geçen, Türkçe bilmedikleri için bir çok trajikomik olay yaşadıkları, öğretmenlerden gerizekâlı muamelesi gördükleri, zaman zaman ajanlık teklifleri aldıkları eğitim hayatlarını... Babalarının, analarının, kardeşlerinin, arkadaşlarının gözlerinin önünde dayak yediği, öldürüldüğü, koruculuğa zorlandığı, evlerinin kurşun yağmuruna tutulduğu, "sevdikleri, değer verdikleri insanların tek tek kaybolduğu", kaybettikleri yakınlarının kavurucu özlemiyle dolu aile hayatlarını... Sokaklarda, "yanı başlarında sürekli birilerinin öldürüldüğü" bir ortamda, mayınların arasında oynadıkları ya da BM mülteci kamplarında geçen gündelik hayatlarını anlatıyorlar.



Politik söylemler tek tek insanların ne yaşadıklarını gizliyor, örtüyor. Eser, bu Kürt gençlerinin Batı'nın büyük şehirlerindekilere adeta kalbini açması ya da içini dökmesi gibi de ele alınabilir. Binlerce insan "Çocukluğum sorulduğunda aklıma açlık, rezillik, sefalet, perişanlık, bombalar, savaş uçakları geliyor!" diyecek halde ise, bu gençlerin hemen hepsi "Bana yaşatılanları affetmem mümkün değil ama barış mümkün, barış istiyorum!" diyorlarsa, politik kaygılara değil de vicdanlara hitap edecek gerçek bir barış ortamı kurabilmek için bu kitaptaki seslere kulak verilmeli deriz. Okuyunca siz de bir yargıya varacaksınız zaten...,





4) MUTLULUK DAĞITMAK







Adı: Mutluluk Dağıtmak - Kârı, Tutkuyu ve Amacı Bulmaya Uzanan Bir Yolculuk

Yazar: Tony Hsieh

Çeviri: İclâl Büyükdevrim

Tür: İş Dünyası/Satış-Pazarlama

Yayınevi: Boyner Yayınları

Yayın tarihi: Temmuz 2011

Sayfa sayısı: 252





Tanıtım:



ABD'de uzun süre çok satanlar listesinden düşmeyen, bir e-ticaret başarı hikayesini anlatan bu eser, ticarette kârı, tutkuyu ve amacı bulmaya uzanan bir yolculğa çıkarıyor okurunu...Yazar Hsieh, sıfırdan başlayarak sonradan ayakkabı satışı bulnan dünyanın en büyük internet sitesi olan zappos.com'u yarattı ve 2009'da siteyi 1.2 milyar dolara Amazon.com'a sattı. Bu, onun için ilk değildi. Daha önce de kurucu ortakları arasında olduğu LinkExchange'i de sıfırdan yaratıp 265 milyon dolar karşılığında Microsoft'a satmıştı.



Onun için; tutkuyla yaptığı, yaşam amacıyla tutarlı ama aynı zamanda da kâr edeceği işleri keşfetmek çok ama çok önemliydi. Çocukluğundan itibaren bu hedeflerin peşinde koştu ve sonunda muvvafiyete erdi. İşte bu kitap, akıcı ve keyifli üslubuyla dahi girişimcinin, işinde ve özel hayatında öğrendiği dersleri, çocukken kurduğu solucan çiftliği işinden zappos.com'a uzanan yolculuğu şeklinde anlatılıyor.





5) MİMARLIK VE RESİM SANATINDA YARATICI SÜREÇ







Adı: Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratıcı Süreç

Yazar: Nafi Çil

Tür: Mimari ve Plastik Sanatlar

Yayınevi: YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ(YEM) Yayınları

Yayın tarihi: Temmuz 2011

Sayfa sayısı: 250





Tanıtım



“Kim bir şeyler yaratmak istiyorsa, düşünce adına layık olan felsefi düşünce içinde bunu kanıtlamalıdır” diyen Nafi Çil, bir amaç uğruna, temelini felsefi düşüncenin oluşturduğu disiplin içinde tutkuyla çalışarak elde ettiği yaratma süreci deneyimini bu kitap aracılığıyla okuyucularla paylaşıyor.



Çil, “Hocam” diye tanımladığı Prof. Dr. Süleyman Velioğlu ile birlikte geçirdiği uzun yıllar boyunca hem felsefi düşünce dünyası içinde mimarlık ve resim alanında, hem de bilimsel gerçekler içinde, insan denen varlığı ele alırken; kendisine varolmanın koşullarını ve düşünme yetisini kazandıran, yaratma edimi yoluyla ölüme ve yokluğa karşı durmayı özbilince dönüştüren öğretilerle bu yeni kitabında bir keşfe çıkıyor…



Yaratıcı süreç kavramı, “Benlik, Bireyde Varolma Duygusudur”, Sanat Eseri Bağımsız Bir Değerdir”, “Tinsel Varlığın Yaratma Edimi ve Süreci”, “Biz Kime Mimar Diyoruz?”, “Bir Yapının Mimari Eser Olma Koşulu”, “Mimarlık Sanatı Üstüne Türkiye Gerçeği” gibi başlıklar altında irdelenen kitapta Nafi Çil’in bugüne kadar gerçekleştirdiği mimari yapıtlardan ve resimlerden örnekler de yer alıyor.





6) BEĞENDİĞİNİZ GİBİ







Adı: William Shakespeare - Beğendiğiniz Gibi

İllüstratör: Chie Kutsuwada

Çeviri: Sabri Gürses

Tür: Manga (Japon çizgi romanı)

Yayınevi: Everest Yayınları/Everest Çizgi

Yayın tarihi: Temmuz 2011

Sayfa sayısı: 208



Tanıtım:



“Beğendiğiniz Gibi”, Everest Yayınları’ndan çıkan 'Manga Shakespeare Serisi'nin yeni kitabı. Evrensel şöhrete sahip; İngiliz şair ve tiyatro oyunu yazarı William Shakespeare’in en büyüleyici aşk komedilerinden birisi, bu cıvıl cıvıl manga versiyonda yeniden canlandırılıyor. Ancak bu kez hayli oryantal bir dünyada. Postmodern şehrin günlük siyaseti Ar-den adlı bir ormanda karşılaşılan zaman dışı gerçeklerle sık sık yer değiştiriyor. Peşpeşe maskeler değişiyor..



Eser, Shakespeare oyunlarının grafik roman uyarlamaları arasında önemli bir yer tutuyor. Japon çizgilerinden esinlenen bu dizide, usta Japon mangacıların çizimleri ile büyük yaratıcı Shakespeare’in sözleri bambaşka bir şekle bürünüyor. Büyük şairin aktarımı yine kağıt üzerinde lâkin bu defa sözün yanında çizgilere de sahip Sözün özü; “Beğendiğiniz Gibi”, incelenmeyi hak eden bir çalışma...