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Bilim / Teknoloji

T24 iPhone uygulaması yayında, ücretsiz indirin

T24'ün bütün içerikleri cep telefonununuzda

30 Temmuz 2016 17:56

Bağımsız internet gazetesi T24 iPhone uygulamasıyla da yayına başladı. App Store'dan ücretsiz indirebileceğiniz uygulamayla; son dakika gelişmelerine, siyasetten spora, ekonomiden dış politika ve sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin olarak T24'ün bütün haber, yorum, analiz ve videolarına erişebilirsiniz. 

iPhone uygulaması, T24'ün genel planlamasıyla uyumlu bir şekilde, kullanımda büyük bir kolaylık sağlayan son derece sade bir tasarımla hazırlandı.

Haberciliğin önüne hiçbir görüş ve inancı koymayan yayın politikası, dosyaları, söyleşileri, önde gelen yorumcu ve analistlerden oluşan yazar kadrosuyla Türkiye'nin en güvenilen az sayıdaki haber mecrası arasında bulunan T24, iPhone uygulamasıyla da okurlarının karşısına çıkıyor.

T24'ün bütün içerikleri ile yorum ve analizlerine süratle ulaşabileceğiniz iPhoneuygulamasını, alanında lider kurum olan Mobilike geliştirdi. T24 uygulamasında, Mobilike'ın mobil altyapı teknolojisi ürünü olan Carbon kullanıldı. Carbon tabanlı uygulamasıyla T24 içeriklerine rakiplerinden çok daha stabil ve hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.



T24 iPhone uygulamasında;

- Siyasetten spora, ekonomiden dış haberlere, sanattan sosyal güvenliğe, teknolojiden eğitim ve magazin dünyasına uzanan hayatın bütün alanlarına ilişkin bütün güncel gelişmeleri, son dakika bildirimlerinin de eşliğine okuyabilirsiniz.

- T24'ün, haber siteleri arasındaki en geniş ekibi oluşturan güçlü yazar ve analist kadrosunun yazılarını takip edebilirsiniz.

- Günlük gazetelerin 1. sayfalarını "tık"lama mecburiyetiyle vakit kaybetmeden hızla görebilirsiniz.

- Hava durumunu anlık ve gelecek tahminleriyle izleyebilirsiniz.

- Döviz kurlarını anlık verilerle görebilirsiniz.

T24, okur bildirimlerini de düzenli takip ederek, değişen koşullar ve teknolojinin sağladığı olanaklar çerçevesinde T24 iPhone uygulamasını güncelleyecek, sürekli geliştirecek.

T24 ile gündemi daha doğru ve hızlı izlemek için iPhone uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

T24'ün iPhone uygulamasını indirmek için tıklayın

 

T24 Fatih Akın Bayraktar adıyla kayıtlı bu uygulama hakkında yasal girişim başlattıTaklit T24'e yasal girişim

 

T24 iPhone uygulaması ile halen App Store'da T24'ün logosunu da taklit ederek bütün içeriklerini izinsiz olarak yayımlayan Fatih Akın Bayraktar adıyla kayıtlı uygulamayla karıştırmayın. T24 bu uygulama hakkında yasal girişim başlattı.

 

 

 

Mobil T24 yayını sürüyor

 

T24'ün bütün mobil araçlarda açılan mobil versiyonunun yayını da sürüyor. T24 Mobil'e, m.t24.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

T24'ün android uygulaması da çok yakında yayında olacak.


 

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