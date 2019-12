T24 ÇOCUK KİTAP KULÜBÜ - 2

Batur Fatih İlhan

KİTAPLAR:





1) Arabalar 2



Adı: Arabalar 2 - Şampiyonluk Yarışı - Boyama Kitabı

Yayınevi: DOĞAN EGMONT

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 40



Tanıtım:



Şimşek McQueen ve arkadaşlarıyla harka bir macera yaşamaya hazır mısın? Boya Kalemlerini ve hayal gücünü kullanarak en svdiğin arabaları renklendir, şampiyonluk yarışı heyecanına ortak ol!





2) Bir Asil Kedi Macerası...



Adı: Bir Asil Kedi Macerası - Tiyatrodaki Elmas

Yazar: Julia Golding

Yayınevi: DOĞAN EGMONT

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 448



Tanıtım:



Gizlenmiş bir hazine, iki boksör, üç düşman ve dört yüz otuz sekiz isyancı içeren, dolu dizgin bir maceraya atılmak üzeresin. Bu maceranın anlatıcısı son drece cahil ve önyargılı bir kişi – yani ben. İşte karşınızda Catherine, nam-ı diğer Asil Kedi! Uzun, kızıl saçlı ve beş parasız…



Catherine, rury sokağı’nda, birbirinden ilginç karakterler, teatral manzaralar ve şimdilerde de bir hazine içeren bir tiyatrodayaşıyor. Bu hazineyi koruma görevi ona verildi. Eski bir köle ve yetenekli bir kemancı oalan yeni dostu Pedro ona yardım etmeye hazır –tabii Jonathan da, ama onunda kendi sırları var. Zalim çete reisi Billy Shepherd, hazineyi duyunca Catherine aklını Kaçıracak gibi oluyor.



Daha hazinenin ne olduğunu bilmeden onu Billy ve çetesinden nasıl koruyacak? Catherine’in peşine takıl. Londra sokaklarında tehlikeyle burun buruna geleck, drury sokağı’ndaki elması ilk keşfeden sen olacaksın! “Tiyatrodaki Elmas”, Asil Kedi maceralarının ilk kitabı.





3) Bumba Dağın Arkasını Merak Ediyor



Adı: Bumba Dağın Arkasını Merak Ediyor

Yazar: Cem Akaş

Resimleyen: Reha Barış

Yayınevi: CanCoçuk

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 56



Tanıtım:



“Bumba Dağın Arkasını Merak Ediyor”da, uzakları merak eden, içi içine sığmayan küçük, zarif, sevimli zürafa Bumba’nın başından geçenleri okurken, cesaretine hayran kalacaksınız… Haydi siz de takılın Bumba’nın peşine, yolculuğa çıkıyoruz!





4) Esrarengiz Arkadaşın Fısıldadıkları



Adı: Esrarengiz Arkadaşın Fısıldadıkları

Yazar: Filiz Özdem

Yayınevi: Doğan Kardeş (YKY)

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 100



Tanıtım:



Çocukluktan genç kızlığa geçiş aşamasında, bir yandan ayrı olan annesiyle babasının başkalarıyla kurdukları yeni hayatlarındaki, bir yandan dünyadaki kendi yerini sorgulayan Zeynep’le kendisine göre tanımlanamaz ama gerçek, büyüklerine göre hayal gücünün ürünü olan zamanın ve mekânın ötesindeki cisimsiz arkadaşı Scorpius’un hikâyesi...



Kitabın özelliği, yazarının dilinin renkliliğinden olduğu kadar “sorgulama” çağındaki çocuk ve gençleri gayet cesurca ama aynı zamanda çok dikkatli bir pedagojik yaklaşımla hayal kurmaya, sınırlarını aşmaya, kendilerine gerçek olarak sunulan her şeyden kuşku duymaya ve kendi gerçeklerinin peşine düşmeye teşvik etmesi...





5) Gülen Ada



Adı: Gülen Ada

Yazar: Halikarnas Balıkçısı

Resimleyen: Cavit Yaren

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 112



Tanıtım:



Halikarnas Balıkçısı’nın eserlerinden derleyerek hazırlanan vd 12 öyküden oluşan “Gülen Ada”, denizin büyüleyici dünyasında düşlere sürüklüyor genç okurlarını. Halikarnas Balıkçısı’nın eşsiz kaleminden...





6) Internet Acayip Bir Şey!



Adı: İnternet Acayip Bir Şey!

Yazar: Jerome Colombain

Yayınevi: Timaş Çocuk

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 48



Tanıtım:



Bilgisayarın senin için arkadaşlarından biri gibi. Evinin salonunda, odanda ya da sınıfında bu cihazı oyun oynamak, sunum hazırlamak ya da arkadaşlarınla iletişim kurmak için kullanıyorsun. Bilgisayarın sunduğu imkanlar sınırsız, hele ki internet'e bağlıysan.



Tüm bu saydıklarımıza rağmen, dikkatli olmanda yarar var: İnternet harika bir dünya olsa da aynı zamanda tehlikeler de içeriyor. Gerçek hayatta olduğu gibi önlemini alman lazım. Bu mükemmel cihazdan en iyi şekilde faydalanabilmek için beraberce keşfedeceğimiz bazı basit tavsiyelere uyman gerekiyor. Sanal dünya artık elinin altında!





7) Kitaplardan Korkan Çocuk



Adı: Kitaplardan Korkan Çocuk

Yazar: Susanna Tamaro

Çeviri: Eren Cendey Yücesan

Yayınevi: CanCoçuk

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 44



Tanıtım:



Susanna Tamaro, çocuklar için de kitaplar yazdı. “Kitaplardan Korkan Çocuk”, onun en sevilen çocuk kitabı. Küçük Leopold, daha sekiz yaşındadır, gerçekten de kitaplardan çok korkmaktadır. Her yıl olduğu gibi sekizinci doğum gününde de, annesiyle babasının getirdikleri armağan paketini heyecanla açar, ne yazık ki, o çok sevdiği, sahip olmak için can attığı bir çift koşu ayakkabısı yerine parlak kaplı iki kitapla burun buruna gelir. Hıçkırarak ağlamaya başlar.



Kitapları öfkeyle yere fırlatır, gider odasına kapanır. Annenin babanın üzüntüsü büyüktür. Leopold de kendince haklıdır. Çünkü hangi kitabı açsa kara kara harfler, kara kara lekeler havalarda uçuşmakta, çocuğun başı dönmektedir. Oğullarının bu kitap korkusu hastalığını yenmek için annesi babası çareler ararlar, onu doktora götürürler, cezalandırma yoluna başvururlar. Sonunda Leopold, çareyi evden kaçmakta bulur. Kitap okumayı seven çocuklar ona kızmasınlar. Çünkü Leopold de haklı. Ama zaten bu kitabın büyüleyici yanı, onun evden kaçmasıyla başlıyor.





8) Pettson Çadır Kuruyor



Adı: Pettson Çadır Kuruyor

Yazar: Sven Nordqvist

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 32



Tanıtım:



Küçük kedi Findus, tavan arasında bir çadır bulmuş. Yaşlı adam Pettson da çadırın kokusunu alır almaz, o eski dağcılık günlerini hatırlamış ve nehir kenarında kamp yapmanın ne kadar güzel olacağını düşünmeye başlamış. Böylece birlikte kamp yapmaya karar vermişler. Tam yola çıkacaklarken tavuklar onları rahat bırakmamış. Güç bela onlardan kurtulup nehir kenarına varmışlar varmasına ama olaylar pek de istedikleri gibi gitmemiş.





9) Pirenin Yorganı, Karıncanın Rüyası



Adı: Pirenin Yorganı, Karıncanın Rüyası

Yazar: Filiz Özdem

Resimleyen: Emine Bora

Yayınevi: Doğan Kardeş (YKY)

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 112



Tanıtım:



Filiz Özdem’den çok özel bir “Hayvanlar Ansiklopedisi”...Karıncalar, arılar, pireler, akrepler, çekirgeler, örümcekler, sinekler, kelebekler. Kimi bizleri üzen, her şeyden bezdiren kimi de hayatımıza renk ve lezzet katan böcekler, olağanüstü yaratıklar...





10) Sakız Çiğneyen Kedi



Adı: Sakız Çiğneyen Kedi

Yazar: Melek Özlem Sezer

Resimleyen: Dorukhan Sezer

Yayınevi: Cumhuriyet Kitapları/Çocuk

Yayın tarihi: Eylül 2011

Sayfa sayısı: 95



Tanıtım:



Bu şiirler bildiğin çocuk: Kıpır kıpır! Hoplar zıplarmış işte böyle: Zıp zıp Hem de nerede? Denizin köpüklerinde. Bazen de Ay Dede'nin göbeğinde...



Bir gün de bulutlarda sek sek oynamış Melek Özlem Sezer arkadaşıymış Onu elinden tutup hoop bu kitaba atlamış. Kedilere bayılır Sıkıcı her şeyden kaçarmış Kedisi de ağzına beş sakız birden atar İşte böyle kocaman bir balon yaparmış...