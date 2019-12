T24 ÇOCUK KİTAP KULÜBÜ

T24 - Batur Fatih İlhan

Tüm çocuk kitap dostlarına kocaman bir merhaba! İşte ‘bayram hediyeniz’ karşınızda. “T24 Ekibi” olarak, nicedir hayata geçirmeyi planladığımız ‘On-Line Kitaplık’ınızla sizleri selamlıyoruz. İyi biliyoruz ki okumayı, en az biz yetişkinler kadar, çok ama çok seviyorsunuz. Çok da yerinde ve olumlu düşünüyorsunuz, Tabii kendiniz ve ileride etkin bir üyesi olacağınız toplum için… Unutmayınız; ayrı ayrı hepiniz, hayatın en masum öznesisiniz. Ve anne-babalarınız sizi, her şeyin en iyisine lâyık görüyor. Bizler de! İşte sevdiğiniz internet’te, sizlere özel bir kitaplık… Tadını çıkarın… Haftaya kadar sağlıklı ve bol kitaplı kalın...

(Çok şeker yemeyin ha, dişleriniz size çok lâzım daha…)

***





İşte o kitaplar



1- Çıkartmalı Kıyafetleriyle Dünya Seyehati



Adı: Çıkartmalı Kıyafetleriyle Dünya Seyahati

Yazar: Emily Bone

Çeviri: Sevgi Atlıhan

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 24



Tanıtım:



Dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerden insanların yaşamları ve geleneksel kıyafetleri yer alıyor. Peru'da bir dağ köyünü ziyaret edip, Hindistan'da bir düğüne katılmaya ne dersiniz? Çıkartmaları kullanarak, her ülkenin geleneksel kıyafetlerini, karakterlere giydirin ve bu harika dünya seyahatine ortak olun…





2 - Bremen Çalgıcıları



Adı: Bremen Çalgıcıları

Yazarlar: Nehir Aydın Gökduman&Şebnem Güvençer

Yayınevi: Timaş Yayınları

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 48



Tanıtım:



Çok sevilen masallar Bremen Çalgıcıları, Cesur Terzi ve Fareli Köyün Kavalcısı çocukların okuma zevkinin geliştiği bu yaşların öneminin farkında olarak sıcak mı sıcak bir üslup ve hınzır resimlerle 6–8 yaş grubuna uygun. Cömertler Diyarı’nın kapıları Fareli Köyün Kavalcısı’nın peşine takılan çocuklara çoktan açıldı bile…





3 - Kocaman Ayaklı Çocuk



Adı: Kocaman Ayaklı Çocuk

Yazar: Beatrice Masini

Çeviri: Nükhet Amanoel

Yayınevi: Can Çocuk

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 72



Tanıtım:



Menta, sekiz yaşında ve kocaman,koskocaman ayakları var. Tıpkı ağaçlar kadar uzun ayaklar bunlar. Bu ayaklar dans etmeye hiç uygun değiller ama bir o kadar da becerikliler. Onlarla birçok şeyi yapmak mümkün. Tuhaf ayaklı bu kız onların ne işe yaradığını kaçarken öğrendi. Kimden mi kaçıyor? Merak ettiysen kitabı hemen okumalısın…





4 - Arkadaşım Papi



Adı: Arkadaşım Papi

Yazar: Bilgin Adalı

Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu

Yayınevi: Doğan Kardeş (YKY)

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 32



Tanıtım:



Bilgin Adalı’dan Bir Dostluk Hikâyesi: Arkadaşım Papi…Çocuklar için yazdığı ve uyarladığı kitaplarla çok yakından tanıdığımız Bilgin Adalı bir sürpriz yaparak, ilk kez okul öncesi çocuklar için de yazmaya başladı. Birbirine merhaba demeyi, güvenmeyi ve bağlanmayı öğrenen bir çocuk ile bir papağanın çok özel dostluk hikâyesinin anlatıldığı bu güzel kitap, kendini yeni dünyalara açmak isteyen her çocuğa bir armağan…





5 - Çocuklar İçin Dünya Tarihi



Adı: Çocuklar İçin Dünya Tarihi

Yazar: Christer Öhman

Yayınevi: Ayrıntı Çocuk

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 353



Tanıtım:



Bir şeyi kesinlikle biliyoruz. Tarihte olup biten her şeyi insan kendi elleriyle gerçekleştirdi. Afrika'dan Amerika'ya milyonlarca köleyi insanlar götürdü. Savaşa karar veren, toplama kamplarını kuranlar da insanlardı. Ama aşıyı da onlar buldu, buhar makinesini de, elektrik lambasını da ve diğer şeyleri de. Gelecekte nasıl yaşayacaklarına da onlar karar verecek. Yaşanabilecek bir dünyayı da onlar yaratacaklar ya da çevreleriyle birlikte kendi kendilerini yok edecekler.





6 - Haydi Oynayalım



Adı: Haydi Oynayalım

Yazarlar: Cornelia Nitsch&Gerald Hüther

Çeviri: Gül Kızılca Yürür

Yayınevi: OPTİMİST YAYIM DAĞITIM

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 240



Tanıtım:



Gelecek hazırlıklarınızı ve bu yoldaki olası gelişiminizi bilinçli şekilde desteklemek istiyorsanız karşınızda yeteneklerinizi destekleyecek 355 Oyun!.. Bu rehber kitap, sizlere, belirleyici nitelikteki yetenek alanlarında nasıl bir gelişim çizgisi izlendiğinizi açıklıyor. İçerdiği oyun önerileriyle, çeşitli yetenek alanlarındaki gelişimini belli hedefler doğrultusunda ailenizle birlikte, eğlenerek uygulayabilirsiniz.





7 - Tom Sawyer'ın Maceraları



Adı: Tom Sawyer’ın Maceraları

Yazar: Mark Twain

Yayınevi: ALFA YAYINLARI

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 274



Tanıtım:



Tom Sawyer, teyzesi ve kuzenleriyle birlikte yaşayan, öksüz bir çocuktur. Başını daima derde sokar ve bu yüzden de hep azarlanıp cezalandırılır. Bir gece, en yakın arkadaşıyla birlikte kasabanın mezarlığına gider... Tom’un arkadaşı Becky ve Kızılderili Joe ile tadına doyulmaz maceralarını okumaya doyamacaksınız!...





8 - Abby Hayes'in Neşeli Günleri



Adı: Abby Hayes'in Neşeli Günleri

Yazar: Anne Mazer

Çeviri: Ebru Ciner Çubukoğlu

Yayınevi: ALTIN KİTAPLAR

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 120



Tanıtım:



‘Beyaz, pofuduk şey’ dediği ‘Büyük Gökyüzü Takvimi’ Perşembeyi gösterirken Abby, beşinci sınıfa başlıyor. Süper kardeşleri, yani mükemmel ikiz ablaları ve dâhi küçük kardeşi çoktan Hayes değerlerine sahip olduklarını kanıtlamışlar. Bu yıl da Abby’nin yılı olacak... Ve Abby, her anını kaydedecek. Siz de ona katılın, çabuk!..





9 -Çiftlik Dostları Çıkartma Kitabı



Adı: Çitflik Dostları Çıkartma Kitabı

Yayınevi: BOYUT YAYINCILIK

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 12



Tanıtım:



50 farklı etiketle dilediğiniz kadar kadar söküp çıkartabileceğiniz, kendi çiftliklerinizi, masallarınızı ya da Afrika safarilerinizi süsleyebileceğiniz bir kitap bu! Çıkartma kitaplarının boş sayfalarını hayal dünyanıza göre istediğiniz şekilde, seçtiğiniz hayvanlarla tasarlayabileceksiniz…





10 - Aklını Arayan Çocuk



Adı: Aklını Arayan Çocuk

Yazar: Özden Aslan

Yayınevi: Elma Çocuk

Yayın tarihi: Ağustos 2011

Sayfa sayısı: 168



Tanıtım:



Damla, Emre, Senem, Çağlar, Görkem, Pınar, Berk… Onların da her günü sizinkinden farklı değil. Okulda, bahçede aileleriyle, arkadaşlarıyla macera dolu günler yaşıyorlar. Biten her günün ardından kendileri ve çevreleri hakkında yepyeni şeyler öğrenirken akıllarını karıştıran sorulara cevaplar arıyorlar. Sen de bu maceraya göz kırpmak ister misin, ne dersin?