Erdoğan neden "SADAT kurucularıyla alakam yok" dedi?

Kurulduğu günden bu yana faaliyet alanları ve iktidarla olan sıkı ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “terörist yetiştiren paramiliter kurum” ifadeleriyle suçladığı SADAT'ın kökeninin 28 Şubat döneminden geldiğini söyleyen Gökçer Tahincioğlu, "15 Temmuz'a kadar durmadan hükümete önerilerde bulunuyorlar. Darbe girişiminden sonra ise Adnan Tanrıverdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oluyor. Ve SADAT'ın önerilerine paralel bir yapılanma kuruluyor TSK için" dedi.

SADAT'ın iktidar ile ilişkinlerine dikkat çeken Tahincioğlu, Meral Akşener'in "Tokat'ta ve Konya'da gayr-i nizami harp eğitimi için açılmış kampların fotoğraflarını gördüm" sözlerine rağmen savcılık herhangi bir soruşturma açmadığını hatırlattı.

SADAT'ın savcılığın 'soyut iddialar' gerekçesi ile hiçbir soruşturma açılmamasına rağmen ülke gerçeğine dönüştüğünü söyledi. Tahincioğlu, Erdoğan'ın "SADAT kurucularıyla alakam yok" sözlerini ve Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğine ilişkin SADAT'ı işaret etmesini yorumlarken şöyle dedi:

"Kılıçdaroğlu, SADAT'a giderek 'gözümüz üzerinizde' demeye ve eğer varsa SADAT dışındaki yapılanmalara da bir mesaj vermek istiyor. Erdoğan ise açıklaması ile SADAT ile arasına mesafe koyuyor. AKP'lilerden de belki ilerde 'Tanrıverdi zaten istifa etti başdanışmanlık görevi bittiğinde SADAT'a geri döndü' savunmasını duyacağız muhtemelen. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası "SADAT kurucularıyla alakam yok" ifadesini bilerek kullandığını düşünüyorum"

SADAT nasıl bir kuruluş, geçmişinde ne var?

Hakkındaki iddiaların gerçeklik payı ne?

SADAT yöneticisi Adnan Tanrıverdi'nin AKP ile ilişkisi nasıl başladı?

Erdoğan neden "kurucularıyla alakam" yok dedi?

Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ı işaret etmesi ne anlama geliyor?

Candan Yıldız soruyor, T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu yorumladı.

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