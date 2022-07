A’dan Z’ye tartışmaların odağındaki şirket SADAT

-Uluslararası alanda; savunma danışmanlığı, Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, (Teşkilat, malzeme ve kadro), Güvenlik Güçlerinin eğitimi, Güvenlik Güçlerinin ihtiyaç duyacağı kıyafet ve yiyeceklerin ilgili Ülke, Türkiye ve üçüncü ülkelerden üretimi, alış-satış, tedarik ve temini için ihaleler açmak, ihalelere girmek, teklifler vermek, teklifler almak, ithalat ve ihracat yapmak. Güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü bakım ve servis hizmetlerini vermek, Güvenlik Güçlerinin iskân ve eğitim için ihtiyaç duyulan tesislerin inşaatını yapmak. 5201 sayılı kanun gereğince kontrole tabi tutulacak harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar, askeri patlayıcı maddeler, bunlara ait teknolojilere ilişkin 2011 yılında yayınlanan ve müteakip yıllarda yayınlanacak olan listelerdeki harp silah, araç, gereç, mühimmat, patlayıcı madde ve tüm bu malzemelere ait yedek parçalarını yurt içinden ve yurt dışından almak satmak, depolamak, taşımak, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Yürürlükteki mevzuat hükümlerinin izin verdiği her nevi av silahları, ateşli ve ışınlı silahları ve bu silahlara ait mermi ve fişeklerin ve bu amaca uygun her türlü hizmet ve malzemenin temini, toptan ve perakende alım satımını, ithalat ve ihracatını pazarlama ve dağıtımını yapmak, eğitimini vermek

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü avcılık sporu ve bilhassa kara avcılığı sahasında faaliyet göstermek, bu sporun gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, özendirici ve geliştirici faaliyetlerde bulunmak, bu sektörün ihtiyaç duyduğu her türlü araç gereç ve malzemeyi gerektiğinde ön izin almak şartıyla yurt içinden ve yurt dışından temin ile alış ve satışını, ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerini yapmak