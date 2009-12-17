T24 bugün Ankara İletişim Fakültesi'nde

T24 - Bağımsız internet gazetesi T24'ün Türkiye için bir ilk olma özelliği taşıyan “üniversite seminerleri”nin üçüncüsü bugün Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde (İLEF) yapılacak.





Seminerlerin ilki, 27 Ekim Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yapıldı.



İkinci T24 semineri de, 9 Aralık Çarşamba günü Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlendi.



T24 Başyazarı Aydın Engin, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in katılacağı seminer, Ankara İLEF'teki Muammer Aksoy Dersliği'nde saat 13.30'da başlayacak. T24 ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Araştırma ve Geliştirme Topluluğu (UARGE) işbirliği ile düzenlenen seminer saat 15.00'e kadar sürecek.



Seminerin moderatörlüğünü üstlenen Doğan Akın, “masa üstü yayıncılık ve iletişim öğrencilerinin medya ile ilişkilerinde yeni olanaklar” konusunda bir sunuş yapacak.



Türk basınının en saygın ve kıdemli yazarları arasında olan Aydın Engin “geleneksel gazetecilikten internet gazeteciliğine uzanan gözlemleri” ile Türkiye ve yurtdışındaki deneyimlerini aktaracak.



Seminerde Utku Çakırözer, “Amerika'daki internet gazeteciliği uygulamaları” konusunda bir konuşma yapacak. ABD'de yaklaşık iki yıl süreyle internet gazeteciliği üzerine çalışmalar yapan Çakırözer, Türk medyasında bu deneyimi ABD'de kazanmış en önde gelen yönetici konumunda bulunuyor.



İnternet gazeteciliğinde Türkiye için bir ilk olan “T24 Üniversite Seminerleri” yeni yılda da devam edecek.