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Yaşam

T24 artık twitter ve facebook'ta

www.t24.com.tr, dünyanın en büyük paylaşım sitelerinden twitter ve facebook'ta da takip edilebiliyor.

01 Mart 2011 02:00

T24 - www.t24.com.tr, dünyanın en büyük paylaşım sitelerinden twitter ve facebook'ta da takip edilebiliyor.

Milyonlarca insanın düşüncelerini ve görüşlerini paylaşmak için kullandığı twitter ve facebook, artık T24'ün verdiği son haberler de yer alıyor. Artık habere daha hızlı ulaşabilecek olan T24’ü takip eden twitter ve facebook üyeleri, yorumlarını da paylaşım sitesi üzerinden aktarabilecek.

T24'ün twitter ve facebook hesabını takip etmek için linkler:

www.twitter.com/t24comtr

http://www.facebook.com/pages/t24comtr/204622306218988?sk=wall

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