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Yaşam

T24, Açık Radyo ve TGC, basın özgürlüğü için buluşacak

'Basın Özgürlüğü İçin Buluşma' panelinde basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere karşı demokratik çözüm önerileri tartışılacak

10 Aralık 2013 22:49

Küresel ve Yerel Düşünce Derneği (KÜYEREL) Türkiye’de son dönemde daha da ciddi bir sorun haline gelen basın özgürlüğü konusunu “Basın Özgürlüğü İçin Buluşma” panelinde tartışmaya açıyor.
İstanbul’da Taxim Hill Otel’de, 14 Kasım 2013, Cumartesi günü saat 14: 00’te başlayacak panelin konuşmacıları; Açık Radyo Yayın Yönetmeni Ömer Madra, T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Recep Yaşar olacak.
Moderatörlüğünü KÜYEREL adına Tamer Altunay’ın yapacağı panelin ilk oturumunda Türkiye'de basın özgürlüğü alanına ilişkin fotoğraf netleştirilmeye çalışılacak. İkinci oturumda ise çözüm önerilerine ve basın özgürlüğüne yönelik müdahalelere karşı demokratik kamuoyu tepkisinin nasıl geliştirilebileceğine, özellikle de alternatif arayışlarına yoğunlaşılacak. Tartışma katılımcıların soru ve yorumlarıyla da zenginleştirilecek.

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