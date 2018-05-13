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T. Selahattin Özmen 97 yaşında hayatını kaybetti

İSTANBUL, (DHA) - MALİYE Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi, OYAK’ın Kurucu Genel Müdürü, İş Bankası Atatürk Hisselerini Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi T

13 Mayıs 2018 18:14

İSTANBUL, (DHA) - MALİYE Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi, OYAK’ın Kurucu Genel Müdürü, İş Bankası Atatürk Hisselerini Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi T. Selahattin Özmen dün hayatını kaybetti. Ölümü üzerine mesaj yayımlayan ailesi, Özmen\'in cenazesinin 15 Mayıs  Salı günü Erenköy Galip Paşa Camiinde kılınacak öğle namazını müteakiben Aşiyan Mezarlığı\'nda defnedileceğini belirtti.

97 yaşında hayatını kaybeden Özmen\'in ailesinden Esin, Berki, Baran, Melda ve Levent Özmen yayınladıkları mesajda şu ifadelere yer verdi:

\"1943 Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi\'nden mezun olan T. Selahattin Özmen, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi, OYAK’ın Kurucu Genel Müdürü, İş Bankası Atatürk Hisselerini Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, elli yıl boyunca kamu ve özel sektörde görevleri üstlenmiş, anı ve değerlendirmelerini araştırmacı yazar olarak okuyucularıyla paylaşmış değerli büyüğümüzü 12 Mayıs tarihinde kaybettik. Derin üzüntü içindeyiz. Cenazesi 15 Mayıs Salı günü Erenköy Galip Paşa Camiinde kılınacak öğlen namazını müteakiben, Aşiyan Mezarlığında defnedilecektir.\"

Aile üyeleri, çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği\'ne (ÇYDD) bağış yapmaları ricasında da bulundu.

(FOTOĞRAF)

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