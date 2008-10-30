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Bilim / Teknoloji

T-rex avını kokusundan buluyormuş

Etobur dinozor Tyrannosaurus rex'in çok gelişmiş bir koku alma yeteneğine sahip olduğu ortaya çıktı.

30 Ekim 2008 02:00

Etobur dinozor Tyrannosaurus rex'in çok gelişmiş bir koku alma yeteneğine sahip olduğu ortaya çıktı. Kanada'daki Calgary Üniversitesinden Darla Zelenitsky başkanlığındaki araştırmacılar, T-rex'in bu yeteneği sayesinde avının kokusunu çok uzaktan alabildiğini belirtti.

65 milyon yıl önce var olan T-rex'in kafatası fosilini inceleyen araştırmacılar, dinozorun beyninin koku almayla ilgili bölümünün, büyüklüklerine de bakıldığında, diğer dinozorlarınkine göre daha gelişmiş olduğu sonucuna vardı.

Daha önce yapılan araştırmaların, T-rex'in kartaldan daha iyi gördüğünü ve insandan daha hızlı koştuğunu gösterdiğini belirten araştırmacılar, koku alma yeteneği de eklendiğinde T-rex'in "dinozorların kralı" olarak kabul
edilebileceğini ifade etti.

Bilim adamı Zalenitsky, et bulmak için iyi koku almaları gereken bugünün kuş ve memelilerinin beyninin koku almaya ilişkin bölümünün daha gelişmiş olduğunu belirtti.

Öte yandan ilk kuşların kafatası fosillerini inceleyen bilim adamları, genel olarak kabul edilen varsayımların aksine, bugünkü kuşların atalarında görmenin koku almaktan daha önemli olmadığı sonucuna vardı.

Jurasik dönemde (150 milyon yıl önce) uçmaya başlayan Archaeopteryx'in koku alma yeteneğinin etobur dinozorlarınkiyle aynı olduğu örneğini veren araştırmacılar, dahası, kuşların atası olarak bilinen Archaeopteryx'in keskin görüş yeteneğine de sahip olduğuna dikkati çekti.

Araştırmacılar, kuşların koku alma yeteneklerini yavaş yavaş kaybettiğini, ancak bunun düşünülenden çok geç olduğunu vurguladı.

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