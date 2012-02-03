T-37'ler artık uçmayacak

T24

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde T-37 uçakları hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada, 16 Ocak 2012 tarihinde İzmir Foça’da meydana gelen ve iki askerin yaşamını yitirdiği T-37 uçak kazasıyla ilgili incelemenin devam ettiğini belirterek, “İnceleme neticeleninceye kadar Hava Kuvvetleri tarafından T-37 uçaklarının uçuşu geçici olarak durdurulmuştur. Hava Kuvvetleri envanterinde 49 adet T-37 eğitim uçağı bulunmaktadır. Bunların bir kısmı, daha önce yapılan planlama çerçevesinde envanterden çıkarılmış, Kasım 2012 tarihi itibariyle tamamının envanterden çıkarılması planlanmıştır” denildi.Genelkurmay ayrıca, uçucu adayı subayların uçuş eğitimlerinin, 26 Ekim 2010 tarihinden itibaren envantere yeni girmeye başlayan ve halen sayısı 24’e ulaşan KT-1T uçakları ile yapıldığını kaydetti.