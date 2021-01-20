T24 Yıllık | Soli Özel yazdı: Trump’lı ABD’den Biden’lı dünyaya

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için akademisyen Soli Özel'in kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Amerikan başkanlık seçimleri dünyanın ilgisini hep çekmişti. Amerikan sisteminin aslında seçmene Coca-Cola ile Pepsi arasındakine benzer bir tercih sunduğunu düşünenler bile özellikle başkanlık seçimleriyle, genelde de Amerikan siyasetinin gidişatıyla ilgilendiler. Kuşkusuz bunun en önemli sebebi ABD’nin dünya sistemindeki ağırlığıydı. Siyasetin o ülkede izleyeceği çizgi, dış politikada nüans şeklinde bile olsa gerçekleşecek yaklaşım ve siyaset değişiklikleri küresel gidişat üzerinde de mutlaka bir etki yaratıyordu.

Halen bir hayli yaralanmış, prestijinden ve gücünün meşruiyetinden çok şey kaybetmiş, ekonomik olarak da Çin’in nefesini giderek daha fazla ensesinde hissediyor olmasına rağmen ABD’nin dünya sistemi üzerindeki ağırlığı bitmiş, etkisi tükenmiş değil. Ancak dünyada bu yılki seçimlere gösterilen ilgi hem nitelik hem nicelik olarak geçmiştekilerden farklı özellikler içerdi. Zira 2020’de Amerikan seçmenine ve onların üzerinden dünyaya sunulan tercihler hem dünya düzeninin niteliği, ABD’nin buradaki rolü hem de ülkelerin iç düzenlerinde otoriterlikle demokratik seçenekler arasındaki kıyasıya kavga açısından anlamlıydı.

Bu nedenle konuyla profesyonel düzeyde ilgilenmeyenlerin bile önemli bir kısmı ABD’nin karmaşık ve uzaktan bakanlara mantık dışı gelen seçim sisteminin inceliklerini, Seçmenler Meclisi’nin nasıl oluştuğunun detaylarını, Senato seçimlerinin dinamiklerini, Amerikan siyasetinin aktörlerinin profillerini, her iki tarafa da meyledebilecek eyaletlerle ilgili kamuoyu yoklamalarını yakından takip etti. Seçimlerin sonuçları dünya liderleri tarafından da dikkatle, endişeyle, heyecanla izlendi."

İllüstrasyon: Selçuk Demirel, @demirelselcuk