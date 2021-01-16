T24 Yıllık | Prof. Dr. Nilüfer Göle yazdı: Meydansız Yaşam

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için Prof. Dr. Nilüfer Göle'nin kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Bir insan neden ortalarda gözükmez, meydanlara çıkmaz? İtibarı zedelenmiş, insan arasına çıkmaya yüzü tutmuyor olabilir. Toplum tarafından kabul görmemiştir. Ya da ortalarda görünürse başına bir şey geleceğinden korkuyordur. Susmayı, kimselere görünmemeyi tercih ediyordur. Güç merkezlerinden çekiniyordur. Belki de sadece psikolojik nedenleri vardır, evin dışına çıktığında, kalabalık içinde, kapalı mekanlarda, kuyruğa girdiğinde panik atak yaşıyordur. Agorafobi denilen bir rahatsızlığı vardır, insan arasına karışmaktan korkuyor, meydana çıkmayı bir tehdit olarak görüyordur.

Koronavirüs pandemisi sonucunda sokağa, meydana çıkamaz, insan arasına karışamaz olduk. Ev dışı dünya ile her temas bizi tedirgin ediyor, agorafobik olduk. Devletin koyduğu kısıtlamalara, yasaklara çoğunluk gönüllü teslim olduk. Sağlık bilgileri, bundan önce doktor ile hasta arasında kalması gerektiğine inandığımız mahrem bilgiler artık devletin bilgisayar portallerinde. Sosyal hayatımız artık bio-politikalarla denetleniyor. HES kodu bunlardan biri. Bireyler bu mobil indirimi aracılığıyla HES kodu alarak, yolculuk yaparken, işyerlerine girerken, Covid-19 virüsü taşıyıcısı olup olmadıklarını gösterip, sosyal yaşamın gönüllü kontrolüne iştirak ediyorlar.

‘Hayat Eve Sığar’, HES kodunun açılımı, pozitif bir betimleme. Pandemiyle birlikte yaşamı yaşam kılan aktiviteler, eğitim, çalışma, kültür, ibadet, eğlence ev içine taşındı. Yaşamın hızı döngüsü kesiliverdi. Kimileri için bu yavaşlama aile ilişkilerine, yemek sofralarına, kendi iç dünyalarına iyi geldi. Ev içi yaşama esirgedikleri özeni göstermeye başladılar. Hayatı eve sığdırma koşulları, az gelirli, evleri dar, nüfusları fazla aileler için aynı olmadı. Özellikle evden eğitim ve internet bağlantısı, telefon ve bilgisayar gibi gereksinimler çocuklar, gençler arasında yeni eşitsizliklere yol açtı. Kimi hanelerde geçimsizlik, kadına karşı şiddet, depresyon artışları gözlenmekte. Hayatı eve sığdırmak o kadar kolay değil, kimilerine daha ağır bir bedel ödetiyor..."

İllüstrasyon: Selçuk Demirel https://www.instagram.com/demirelselcuk/

Göle'nin ’Meydansız Yaşam’ başlıklı yazısının devamı ‘T24 Yıllık’ta.

T24 Yıllık 2021, D&R mağazaları, merkezi gazete bayileri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki bayiler ile Remzi Kitabevi şubelerinde satışa sunuldu.