T24 Yıllık 2020 çıktı: 180 sayfa, 57 yazar, uzman, çizer ve sanatçı...

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2020 çıktı. Siyasetten ekonomiye, dış politikadan dünyaya, sanattan hayvan haklarına, iklim krizinden kadın hareketi ve spora Türkiye ve dünya gündemindeki konular hakkında 2020 öngörülerini içeren T24 Yıllık’ta 57 yazar, uzman, çizer, gazeteci ve sanatçının yazıları ile desenleri yer alıyor. T24 Yıllık D&R mağazaları, Remzi, Kırmızı Kedi ve Arkadaş kitabevleri, havaalanları, garlar ve terminallerdeki gazete bayilerinde satışa sunuldu. T24 Yıllık online siparişle babil.com adresinden de alınabilecek.

Kendi türünde Türkiye’de bir ilk olan T24 Yıllık 2. sayısında 180 sayfa olarak basıldı, süreli bir yayın için en geniş yazar ve uzman yelpazesini bir araya getirdi.

1 Eylül 2009’dan beri yayında olan bağımsız internet gazetesi T24’ün kâğıda basılı tek yayını olan T24 Yıllık’’taki desenleri, Türkiye’nin dünyada da tanınan çizerleri yaptılar. T24 Yıllık’ın kapak tasarımı ve deseni Selçuk Demirel’e ait. Yıllık’ın iç çizgilerini de Selçuk Demirel, Tan Oral ve M. Kutlukhan Perker çizdiler.