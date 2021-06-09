T24 yazdı, emniyet terfi kurulunu topladı!

T24 ANKARA

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları gündeme getirmesinin ardından ne zaman toplanacağı belirsizliğe bürünen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK), bu sabah çalışmalarına başladı.

T24 yazarı Tolga Şardan’ın, YDK’nın uzun süredir toplanamadığını anımsatan yazısının hemen ardından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında toplantı düzenlendi. Emniyet teşkilatında amir ve müdürlerin rütbe terfileri ile emekli olacak amir ve müdürlerin durumlarını değerlendirmek için mevzuat gereği her yıl mayısta toplanması gereken YDK, ilk toplantısını geçen ay yapmıştı. Ancak kurul özelikle Peker’in Soylu’ya yönelik iddialarının kamuoyuna yansımasıyla birlikte ortaya çıkan belirsizlik sebebiyle bir kez toplanıp dağıldı.

YDK’nın toplanamadığının kamuoyuna yansımasının ardından Emniyet Genel Müdürü Aktaş harekete geçerek kurulun bu sabah itibarıyla toplanması kararını aldı. Bunu üzerine kurul üyeleri erken saatlerde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir araya gelerek 2021 yılı terfileri ve emeklilikleri ile emekli edildikten sonra mahkeme kararıyla mesleğe dönme hakkı eden personelin durumunu değerlendirmeye almaya başladı.

Kurula mevzuat gereğince Emniyet Genel Müdürü başkanlık ediyor. Kurulda Polis Akademisi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, yedi Emniyet Genel Müdür yardımcısı, Emniyet Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik ve Denetleme Başkanı, seçilen iki il emniyet müdürü, seçilen bir polis başmüfettişi ve Personel Dairesi Başkanı bulunuyor.

Kurulun ilk toplantısına suç örgütü lideri Peker’in iddialarında adı geçen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da üye olarak katılmıştı. Her iki ismin bugün toplanan kurulda da görev aldığı belirtiliyor.