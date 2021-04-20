Tuğrul Akşar: Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulübün amacı UEFA'dan daha fazla para koparmak

T24 yazarı ve spor ekonomisti Tuğrul Akşar, Avrupa'nın 12 kulübünün (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan, Juventus) "Avrupa Süper Ligi" adı altında yeni bir lig oluşturma girişimini Sözcü gazetesine değerlendirdi.

Akşar yaptığı açıklamada, son 10 yıldır Avrupa futbol gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ını merkez lig denilen zengin liglerin, yüzde 40'ını da çevre lig denilen yoksul liglerin aldığını söyledi. Tuğrul Akşar, bu duruma rağmen büyük kulüplerin yapmış olduğu bu girişimi "açgözlülük" olarak nitelendirdi.

Bu girişimin merkez ligleri daha da zenginleştirip, çevre liglerini daha da yoksul hale getireceğini söyleyen Akşar "Böyle bir durumda merkez liglerin Avrupa futbol pastasından aldığı pay daha da artar. Dengesiz rekabet tamamen haksız rekabete dönüşür. Futbol ekonomisi daha da büyüyebilir ama merkez ligler varlıklarını daha da artırırken, çevre ligler daha da yoksullaşır ve rekabet edemez hale gelirler. Eşitsizlik ekonomisi büyür" dedi.

"Bu kulüplerin sermayesini futbol dışı fonlar oluşturuyor"

Projeyi destekleyen kulüplerin sermayelerinin Katar ve Körfez fonları ile Rus oligarkların sağladığını ifade eden Tuğrul Akşar şöyle konuştu:

"Bu projeyi destekleyen kulüpler genellikle sahipliği olan ve şirket şeklinde örgütlenmiş kulüplerdir. Genel olarak bu kulüplerin sermayesini Katar ve Körfez fonları ile Rus oligarkların aktardığı, futbol dışı fonlar oluşturmaktadır. Bu kulüplerin sahipleri daha fazla para kazanmak ve daha çok kâr elde etmeyi amaçlamaktadır.”

"Bu kulüplerin amacı UEFA'dan daha fazla para koparabilmektir"

Tuğrul Akşar, kulüplerin amacının UEFA'dan daha fazla para koparabilmek olduğunu ve benzer girişimlerin geçmişte de yaşandığını açıkladı. 1992 yılında benzer şekilde G14 oluşumunun olduğunu, bunun üzerine UEFA'nın kesenin ağzını açarak oluşumu engellediğini belirtti. Akşar konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun da aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Bu kulüplerin amacı UEFA’dan daha fazla kopartabilmektir. Bu kulüplerin Şampiyonlar Ligi’nin marka değerini artırıyor olmaları, bu turnuvadan elde edilen paranın yarısının bu kulüplere transferini haklı göstermez. Örneğin, bu kulüplerin yıllık ortalama Şampiyonlar Ligi geliri 99.8 Milyon euroya ulaşırken, diğer 20 kulübün ortalama gelirleri 47.9 milyon euro civarındadır. Yani, zaten şu haliyle bile gelirleri, çevre lig kulüplerinin gelirlerinin iki katına ulaşmış durumda.”

"Ne UEFA bu kulüplerden, ne de kulüpler bu turnuvalardan vazgeçer"

UEFA'nın ve kulüplerin bir noktada anlaşacağını düşündüğünü ifade eden Akşar "Bu oluşuma konu kulüpler her yönüyle, UEFA tarafından parasal ve yönetsel olarak desteklenmiş ve kollanmışlardır. Ben bu bağlamda, UEFA ile bu kulüplerin belirli bir noktada uzlaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü karşılıklı çıkar maksimizasyonuna dayalı bir ilişki söz konusu olduğu için, ne UEFA’nın bu kulüplerden, ne de bu kulüplerin bu turnuvalardan vazgeçeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Bunun sebebini ise Akşar şöyle ifade etti:

"Çünkü UEFA 2021’de 3.8 milyar euro gelir elde etmeyi, bunun 3.2 Milyar euroluk kısmını kulüplere dağıtmayı planlamaktadır. Dolayısıyla, kendi turnuvalarından önemli parasal gelir elde eden bir organizasyon, bu parayı kazanan kulüplerden vazgeçemeyecektir."

Türk takımları nasıl etkilenecek?

Spor Ekonomisti Tuğrul Akşar, söz konusu ligin Türk takımlarını olumsuz etkileyeceğini belirtti. Türkiye Ligi'nin de çevre ligler kategorisinde olduğunu söyleyen Akşar, "Bu gelişmeden en çok bizim de içinde bulunduğumuz çevre liglerin kulüpleri etkilenecektir. Rekabet güçleri daha da zayıflayacak ve sportif performansları daha da düşecektir. Bunun anlamı ise daha az para elde etmek demektir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise yaptığı açıklamada "Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz" dedi.

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