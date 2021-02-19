T24 çizeri M. Kutlukhan Perker babasını kaybetti

Türkiye'nin dünyada da tanınan, T24 çizeri M. Kutlukhan Perker (M.K. Perker), babası Aytekin Perker'i kaybetti. Perker, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

KaraKarga Yayınları'nın kurucusu ve Yayın Yönetmeni ünlü çizer M. K. Perker'in babasının cenazesi, öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra, Nakkaştepe'de toprağa verilecek.

T24 Ailesi olarak; merhuma Allah'ta rahmet, başta M. K. Perker olmak üzere acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Aytekin Perker kimdir?

1943 yılında Trabzon'da doğan Aytekin Perker, illüstratör M.K. Perker, karikatür sanatçısı Emirhan Perker ve gazeteci yazar Neslihan Perker’in babasıdır. Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek tekstil sanayine adım attı.

12 Eylül öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar İlçe Başkanlığı yaptı. Aynı dönemde Yeni Asya Gazetesi’nde büyük oğlu M. Kutlukhan Perker henüz bebekken, onun ismini kullanarak makaleler yazdı. Daha sonra MHP’den koparak Büyük Birlik Partisi kurucu kadrosunda yer aldı. 19 Şubat 2021’de vefat etti.

Karakarga Yayınları da, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Karakarga yayınları yayın yönetmeni Kutlukhan Perker, değerli kardeşleri Emirhan ve Neslihan'ın biricik babaları vefat etmiştir. Perker ailesinin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.