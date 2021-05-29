T24 Ankara Temsilcisi Tahincioğlu, Reuters'a değerlendirdi: Devlet yargı sistemini gizli tanıklar ve itirafçılar üzerine kurdu; Peker neden dinlenmesin?

T24 Dış Haberler

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, Reuters'a Sedat Peker'in çektiği videolarla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, "Devlet yargı sistemini gizli tanıklar ve itirafçılar üzerine kurdu; Peker neden dinlenmesin?" dedi.

Britanya merkezli haber ajansı Reuters, Sedat Peker'in eski ve mevcut hükümet yetkilileriyle ilgili çeşitli iddialarını içeren videoların milyonlarca kişi tarafından izlenmesine dikkat çeken; videoların neden bu kadar takip edildiğini inceleyen bir haber hazırladı.

Tahincioğlu, "Anlattıkları şeyler de çetenin içinden canlı yayın yapılıyor gibi. Bir saat aralıksız ilginç şeyler anlatan bir adam söz konusu" değerlendirmesinde bulundu ve "Tabii ki dinlenecektir ve dinlenmesi de gerekir" diye devam etti.

"Devletin bugün kadar itirafçılar ve gizli tanıklar üzerine bir yargı sistemi kurduğunu" ifade eden Tahincioğlu, "Bu kez gizli olmayan, kendi isteğiyle konuşan bir itirafçı söz konusu. Neden dinlenilmesin?" dedi.

Robert Bosch Akademisi'nden Galip Dalay da videolardaki suçlamaların "hayatı Tayyip Erdoğan için zorlaştırabileceğini" ifade etti. Dalay buna gerekçe olarak Erdoğan'ın TBMM'deki milliyetçi müttefiklerinin desteğini almaları için sırtını Süleyman Soylu gibi kabine üyelerine dayamasını gösterdi.

Dalay, Soylu'nun görevden alınmasının Erdoğan'ın siyasi tabanına zarar verebileceği gibi, görevde kalmasının da bir "zayıflık göstergesi" olarak nitelenebileceğini ifade etti.