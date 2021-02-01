T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'na "görünmeyen" hesaptan tehdit

T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, İstanbul’da kaçırılan Gökhan Güneş olayının ardından yazdığı "Görünmeyenler ve görünenler” başlıklı yazısı sonrası tehdit aldı.

"Görünmeyen" adlı hesap, Kürt yazar, gazeteci Musa Anter'in öldürülmesini hatırlatarak Tahincioğlu'nu tehdit etti.

5 gün kendisinden haber alınamayan işçi Gökhan Güneş, kaçıranların kendisini “Biz görünmeyenleriz” olarak tanıttığını söylemişti. Güneş’in kaçırılmasının ardından Tahincioğlu, son yıllarda artan kaçırılma vakalarına ilişkin "Görünmeyenler ve görünenler” başlıklı yazıyı kaleme aldı.

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"Yaratıcılık sıfır"

Tehdit edildiğini sosyal medya hesabından da duyuran Tahincioğlu şunları ifade etti: “Bu ‘arkadaşlar’ kimse artık gündemi iyi takip ediyorlar. Daha önce başka gazeteci-yazar arkadaşlara Yeşil hesabından tehdit geliyordu, benim bahtıma ‘Görünmeyenler’ yazımdan sonra ‘görünmeyen’ adlı hesaptan tehdit gelmesi düştü. Sıkıcı ve uzun da yazıyorlar. Yaratıcılık sıfır…”