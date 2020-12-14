T24, 11 kişinin tutuklandığı İranlı ajan operasyonunun perde arkasına ulaştı: Irak'ta öldürülen Kasım Süleymani'nin iki adamı tutuklandı

T24 Ankara

Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa yürüttüğü İran ve Türk vatandaşı firari uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti'yle bağlantılı şüphelinin gözaltına alındığı casusluk soruşturmasında gözaltına alınan iki İranlı'nın, geçen Ocak'ta hava operasyonuyla öldürülen Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Sülaymani'ye bağlı çalışan İran İstihbarat Servisi SAVAK görevlisi olduğu öğrenildi. Aynı soruşturmada Yüksekovalı ve uyuşturucu kaçakçılığı organizatörlerinden H.F.'nin iki adamı da gözaltına alındı. Yüksekovalı H.F.'nin anne tarafından Zindaşti'nin akrabası olduğu ve Zindaşti'nin eşine Türk kimliği çıkarılmasında yardımı olduğu anlaşıldı.

Bu sabah resmi, açıklaması yapılan İran bağlantılı casusluk operasyonunun ayrıntılarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. T24'ün güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İran gizli servisinin Türkiye'deki bağlantıları sayesinde rejim muhaliflerinin Türkiye'de kaçırılarak İran'a götürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşılmasıyla operasyon için hazırlık yapıldı.

MİT'in uzun süre yaptığı takipler sonrasında, 2018'de uyuşturucu kaçakçılığından yargılandığı mahkemece serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif Zindaşti'nin bağlantıları tespit edildi.

Yapılan araştırmalara göre, hem İran, hem de Türk vatandaşı olan Zindaşti'nin uzun süredir İran Gizli Servisi'nce kontrol altında tutulduğu ifade edildi. Zindaşti'nin, bu çerçevede geçen ocakta Irak'ta hava operasyonu ile öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani ile diyalog halinde olduğu öne sürüldü. Süleymani'nin, Zibaşti'nin İran'da yaşayan iki kayınbiraderini tutuklattığı, Türkiye'deki rejim muhaliflerinin yakalanarak İran'a getirilmesi karşılığında Zindaşti'nin kayınbiraderlerinin serbest bırakılması anlaşması yapıldığı ifade edildi.

Zindaşti ile İran Gizli Servisi'nin anlaşma sonrasında uyuşturucu kaçakçısı ile adamlarının 2017'de İstanbul'da faaliyet yürüten GEM TV adlı prodüksiyon ve eğlence şirketinin sahibi İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeel Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağının öldürülmesi olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Aynı ekibin daha sonra Kasım 2019'da yine İstanbul'da rejim muhalifi olan algoritma uzmanı mühendis Mesut Mevlevi'nin öldürülmesi eylemini gerçekleştirdikleri yönünde bilgilere ulaşıldı.

İstanbul'daki operasyonda ayrıca tutuklananlar arasında Yüksekovalı uyuşturucu kaçakçısı H.F.'nin iki adamı tutuklandı. Zindaşti'nin anne tarafından akrabası olan H.F.'nin, Zindaşti'nin eşine N.F. adına sahte Türk kimliği verilmesi konusunda yardımcı olduğu öğrenildi.

Yine gözaltına alınanlar arasından Türkiye'de kaçırılan İranlı rejim muhaliflerinin yasa dışı yollardan İran'a götürülmesine yardım eden Vanlı kaçakçıların bulunduğu belirtildi.