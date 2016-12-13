SZ: Suudiler Almanya'daki Selefileri destekliyor

Alman ‘Süddeutsche Zeitung' (SZ) gazetesi ile Kuzey ve Batı Almanya Radyo ve Televizyon kuruluşlarının edindiği bilgilere göre çeşitli Körfez ülkelerindeki dini kuruluşlar hükümetlerinin onayı ile Almanya'daki radikal dinci Selefileri destekliyor. SZ'nin Alman iç ve dış istihbarat servislerine dayanarak yayınladığı haberde Almanya'da sürdürülen misyonerliğin amacının köktendinci İslam'ı yaymak olduğu belirtildi. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar tarafından finanse edilen Selefilerin Almanya'da cami ve okullar açıp vaizler görevlendirdiğine ve ‘uzun vadeli bir strateji' izlediğine de haberde yer verildi.

Avrupa'daki radikal İslamcıların sayısı artıyor

Gazetenin haberinde Selefilerin faaliyetleri hakkında çok sayıda delil bulunduğu ve Almanya hükümetinin ‘gerici ve hoşgörü düşmanı İslam anlayışının' yaymaya çalışılmasından endişe duyduğu haberde yer aldı. Sayılarının 10 bini bulduğu tahmin edilen radikal dinci hareketin Almanya'daki mültecileri radikalleştirmeye çalışabileceğinden de SZ'nin haberinde söz ediliyor. Resmi açıklamalarında terör ve şiddeti reddeden Selefi kuruluşlarına medya tarafından yöneltilen sorular yanıtsız bırakılıyor.

‘Şeriat propagandası Suudi Arabistan'ın devlet politikası sayılıyor'

Almanya hükümeti Suudi Arabistan'a radikal İslamcılara destek vermemesi için çağrıda bulunmuştu. Riyad yönetimi dini kuruluşların bağımsız çalıştığı tezini savunuyor. Alman istihbaratı ise dini örgütlerin söz konusu ülkelerin hükümetleriyle sıkı işbirliği yaptığını ortaya çıkarmıştı. Gazetenin haberinde, ‘küresel misyonerlik faaliyetlerinin Suudi Arabistan devlet ve dış politikasının bir parçası olduğuna' yer verildi. Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Selefilerin Avrupa ve Almanya'daki faaliyetlerini arttırmalarının beklendiğini bildirmişti. Avrupa Birliği Schengen Bölgesi'ne girişlerini yasaklamak üzere tanınmış Selefi liderleriyle vaizlerin listesini hazırlıyor.

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DW, kna/AG, BS