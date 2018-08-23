SZ: Egosu Trump'ın başına bela olabilir

Süddeutsche Zeitung ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya yöneticisinin suçlu bulunmasına gösterdiği tepkiye şu satırları ayırmış:

"Trump seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort'a sırt çevirseydi rahat ederdi. İki nedenden dolayı bunu yapmadı. Yapsaydı adı kötüye çıkan Manafort'u ekibine almakla hata ettiğini itiraf etmesi gerekecekti. Ancak kendini beğenmişliği sınır tanımayan Trump'ın egosu hatasını kabul etmesine izin vermiyor. Belki de hayatı boyunca şüpheli kişilerle birlikte çalışmış olan Trump kendisi gibi adı yalancıya çıkmış Manafort'ın iyi bir insan olduğuna gerçekten inanıyordur.”

Frankfurter Rundschau gazetesi Kasım ayındaki Kongre seçimlerinin çok şeyi değiştirebileceğini yazıyor:

"Gerçi Trump ekibinin seçim kampanyası sırasında Ruslarla işbirliği yaptığı kanıtlanmış değil. Başkan eski sevgililerine sus payı ödemediğine dair yalan yere yemin etmek ve siyasi partilere finans sağlanması ile ilgili yasayı ihlal etmekle suçlanıyor. Başka bir ülkede olsa bu yüzden kıyamet kopardı. ABD'de ise taraftarları Trump'ı göklere çıkarıyor, perişan durumdaki partisi de bütün prensiplerini terk ediyor. Trump'a görevden el çektirmek kolay olmayacak. Kasım ayındaki Kongre seçimlerinde ortaya çıkacak parlamento aritmetiği ise durumu değiştirebilir. Her şey özel savcı Mueller'in nasıl çalışacağına ve bizzat Trump'a bağlı olacak. Dostlarını affettiği takdirde karşıtlarının eline yargıyı engellediği kozunu vererek Beyaz Saray'dan uzaklaştırılması için önemli bir gerekçe yaratmış olur.”

Almanya'daki aşırı sıcaklar ve kuraklık yüzünden tahıl rekoltesinin yarıya varan oranlarda düşmesi, devlet yardımları tartışmasını gündeme getirdi. Handelsblatt gazetesi zararın tümüyle tazmin edilmesinin doğru olmayacağı tezini şöyle gerekçelendiriyor:

"Almanya Tarım Bakanı üreticiler birliğinin 1 milyar euroluk yardım talebine boyun eğmedi. Tam kasko sigortası uygulamak yanlış bir sinyal olurdu. Ancak geleceğin tarımcılığının nasıl olması gerektiğini düşünme vakti de gelmiştir. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin daha da belirginleşeceği konusunda hemfikirler. İlerde sadece iklimin ısınmasına ayak uydurabilen ve sera gazı emisyonunu azaltan tarım işletmeleri ayakta kalabilecektir.”

Mainz'da yayımlanan Allgemeine Zeitung gazetesi "kuraklık yardımını" konu alan yorumunda şu görüşleri dile getiriyor:

"Asıl sorunlar güncelliğini koruyor. İklimin değiştiğini sadece çıkarı olanlarla müzmin ideologlar inkâr ediyor. Otomotiv endüstrisini yeni enerji konseptleri geliştirmeye zorlayan iklim değişikliği tarımda da yenilenmeyi gerektiriyor. Aynı zamanda sübvansiyon politikasının gözden geçirilmesi de kaçınılmazdır. Her yıl tarıma muazzam para akıtmaya devam mı edilecek, yoksa tarımcılığı farklı bir yaklaşımla yeniden düzenleme yoluna mı gidilecek?”

dpa,AFP/AG,HS

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