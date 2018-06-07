SZ: Avrupa mültecilere kapanıyor

Mannheimer Morgen gazetesi Türkiye'deki yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ayırdığı yorumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilme şansının neden yüksek olduğuna değiniyor:

"İki önemli faktörü unutmamak gerekir. Erdoğan ve lideri olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi geçmişteki reformlarıyla Türkiye'ye ekonomik hamleler yaptırıp halkın refahını artırdı. Öte yandan bütün otoriter eğilimlerine rağmen bir çoğu tarafından istikrarı en iyi sağlayacak lider olarak görülüyor. Muhalefet parçalanmış durumda. Türkler geride bıraktığımız on yıllarda darbelere ve hükümetlerin nasıl dağılıp gittiğine tanık oldu. Bütün bunlara bir de komşu Suriye ve Irak'tan kaynaklanan güvensizliği eklemek gerekir.”

Süddeutsche Zeitung Avrupa Birliği'nin kapılarını ilticaya kapatmakta olduğunu dile getirdiği yorumunda şu satırlara yer veriyor:

"Daha önce Dublin kurallarının kararlaştırılmasına öncülük eden Almanya şimdi de geri çevirme politikasını kabul ettirmeye çalışıyor. Avrupa Birliği (AB) ilticayı dış kaynaklara teslim ediyor. AB ilticanın mültecinin geldiği yere dönmesi için para ödüyor. Mültecinin hukuki haklarına değil, AB dışında nereye gönderilebileceğine bakılıyor. Mültecilerin üye ülkeler arasında dağıtılması ve Dublin kuralları artık geçerli değil. AB mülteciler yüzünden patlak veren anlaşmazlıkları geçiştirmeyi umuyor. Mültecinin statüsü İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gibi ‘korumasız' seviyesine indiriliyor. Çoğu Avrupalının umurunda değil ama güvenliklerinin tehlikeye girebileceğini unutuyorlar. Daha fazla mülteci barındırmak zorunda kalan ülkelerin Batı'ya duyduğu öfke artacak ve AB'nin ödediği paralardan sefalet çekenler yararlanamayacaklar.”

Stuttgarter Zeitung yeni iltica uygulamasının Bavyera eyalet yönetiminin ayağına dolaşabileceğini öne sürüyor:

"Almanya'nın himayesine sığınmak, ancak iltica hakkının gerçekten takibata uğratılanları koruması ama her isteyenin Almanya'ya yerleşmesini kolaylaştırmaması şartıyla garanti edilebilir. Bu ikilem, İçişleri Bakanı Seehofer'in haftalardır sözünü verdiği ama ortaya bir şey koyamadığı iltica planının üstesinden gelinmesi son derece zor bir göreve dönüşmesine yol açıyor. Bavyera Eyalet Başbakanı Söder bu yüzden daha fazla beklemeyip iltica düzenlemesini yeniledi.”

Frankfurter Rundschau gazetesi Alman resmi makamlarının yüzlerce sığınmacıya kurallara aykırı olarak iltica hakkı tanımasıyla patlak veren skandalı şöyle yorumluyor:

"Başta Başbakan Merkel olmak üzere Alman hükümeti sistematik ‘mülteci savuşturma' politikasında karar kıldı. Bir zamanların ‘mültecilerin başbakanı' şimdi sınır dışı edip Afganistan'a geri gönderme önündeki engellerin kaldırılacağını söyledi. Göç ve Mülteciler Federal Dairesi Bremen şubesindeki skandal hayırseverlikteki çarpıklığı gözler önüne serdi. İltica başvurularının yüzde 40'ına verilen ret cevabı mahkeme tarafından bozulduğunda kimse ‘skandaldan' söz etmemişti. Şimdi ise az sayıda iltica başvurusu haksız yere kabul edildiği için kıyamet koparılıyor.”

dpa/AG,HS

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