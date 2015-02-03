Syriza'nın Marksist Bakanı, İngiliz bakanla görüştü, fotoğrafı sosyal medya gündemi oldu!

Yunanistan'da iktidar değişikliği sonrası AB ve IMF ile borç krizi yaşıyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkeyi ekonomik darboğazdan çıkarma görevini Maliye Bakanı Yanis Varufakis'e verdi. Göreve gelir gelmez AB ve IMF ile borç pazarlığına oturan Yanis Varufakis sıradışı kişiliğiyle tanınıyor.

Son olarak dün İngiltere Maliye Bakanı George Osborne'la görüşen Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis'in görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu. Görüşmeye siyah deri palto, parlak mavi gömlekle gelen Varufakis'in bacak bacak üstüne attığı kare günün en çok paylaşılanlarından oldu.

nvt.com'da yer alan habere göre, AB ve IMF'ye 315 milyar euro borcu olan Yunan Bakan Varufakis, mevkidaşı Osborne'le görüşmesinde rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, Yunan mevkidaşını kapıda karşıladı. İngiliz bakan takım elbiseliydi. Yunan bakan ise spor giyinmişti.



İki bakan içerde Yunanistan'ın borçunun yapılandırılmasını görüşürken de, Çipras'ın göreve getirdiği Varufakis'in rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

İngiltere Maliye Bakanı Osborne koltukta saygılı bir şekilde otururken, mevkidaşı Varufakis bacak bacak üstüne atarak konuşmayı tercih etti.



Yunanlı bakanın ayağını İngiliz bakana doğru uzatması da dikkat çekti.



Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, İngiliz mevkidaşı George Osborne'la görüşmesi sonrası İngiliz Financial Times gazetesine de bir demeç verdi.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis borç affında ısrar etmeyeceklerini açıkladı.



Borçların ödenmesinin uzun bir zaman dilimine yayılmasını isteyen Yunan Bakan Varufakis, uluslararası kreditörlerin elindeki tahvilleri yeni tahvillerle takas etmeyi önerdi.

Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, "Ülkede vergi borcu olan 'süper zenginler'in ise üzerine kararlılıkla gidileceğini" söyledi.

Yunan Bakan köprü anlaşma istedi



Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varifakis, AB maliye bakanlarıyla görüşmelerine devam ediyor. Yunan Bakan Varifakis bugün Roma'da İtalya Maliye Bakanı Pier Carlo Padoan ile görüştü.



Varifakis, Yunanistan'ın borçlarını yapılandırması için şubat ayı sonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay ya da 6 haftalık bir "köprü anlaşması"na ihtiyaç olduğunu söyledi.

Roma'da gazetecilere konuşan Varifakis, "Bize biraz zaman kazandıracak köprü bir anlaşmaya ihtiyaç var. Bu 1 ay ya da 6 hafta olabilir. Köprü anlaşma şubat sonu itibariyle başlarsa, 1 Haziran'dan itibaren yeni bir başlangıç yapılabilir" dedi.