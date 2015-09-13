T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Syriza'nın avantajı eriyor

Yunanistan'daki seçimlere bir hafta kala iktidar ve ana muhalefet partileri arasındaki oy farkı daha da kapandı.

13 Eylül 2015 17:20


Yunanistan'daki meclis genel seçimlerine bir hafta kala Başbakan Aleksis Tsipras liderliğindeki iktidar partisi Syriza'nın diğer partilerle arasındaki tahmini oy farkı daha da azaldı. MRB, Kappa Research, Alca ve RASS adlı kamuoyu araştırma şirketlerinin pazar günü yayınladıkları anket sonuçlarına göre Syriza'nın oy oranı yüzde 26'nin altına indi. Evangelos Maymarakis liderliğindeki muhafazakar Nea Demokratia ile Syriza arasındaki oy farkı 0,3 ile 0,7 puan arasında değişiyor. Public Issue adlı enstitü, Syriza taraflısı ‘Avgi' gazetesi adına yaptığı kamuoyu araştırmasına göre her iki partinin oy oranının da yüzde 31 olduğunu açıkladı.

Ankete katılanların yüzde 40'ı, erken seçimden sonra ülkeyi en iyi yönetebilecek liderin müstafi Başbakan Tsipras olduğunu söylerken, Maymarakis başarı şansı tanıyanların oranı yüzde 37 oldu.

Chryssi Avgi (Altın Şafak) adlı Neonazi partisinin azami yüzde 7 oranında oy toplaması bekleniyor. Anketler doğru çıkarsa parti Yunanistan parlamentosundaki en kalabalık üçüncü grubu oluşturacak. Chryssi Avgi'nin yönetim kademelerindekilerle milletvekilleri cinayet ve suç örgütü kurma suçlarından yargılanıyorlar. Kararsızların oranı ise yüzde 14'ü buluyor.

Syriza'nın sol kanadının, alacaklılarla kararlaştırılan tasarruf programını protesto amacıyla partiden ayrılması üzerine Aleksis Tsipras 20 Ağustos'ta istifa ederek erken seçimlerin yolunu açmıştı. Tsipras'ın Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis Syriza'dan ayrılanlarla birlikte Halk Birliği partisini kurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanBaşbakan Aleksis TsiprasSyrizaKappa Research AlcaRASSMaymarakisNea DemokratiaIssueBaşbakan TsiprasAvgiNeonaziAleksis TsiprasAğustosEnerji Bakanı Panagiotis Lafazanis SyrizaHalk BirliğiDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24