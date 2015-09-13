Syriza'nın avantajı eriyor



Yunanistan'daki meclis genel seçimlerine bir hafta kala Başbakan Aleksis Tsipras liderliğindeki iktidar partisi Syriza'nın diğer partilerle arasındaki tahmini oy farkı daha da azaldı. MRB, Kappa Research, Alca ve RASS adlı kamuoyu araştırma şirketlerinin pazar günü yayınladıkları anket sonuçlarına göre Syriza'nın oy oranı yüzde 26'nin altına indi. Evangelos Maymarakis liderliğindeki muhafazakar Nea Demokratia ile Syriza arasındaki oy farkı 0,3 ile 0,7 puan arasında değişiyor. Public Issue adlı enstitü, Syriza taraflısı ‘Avgi' gazetesi adına yaptığı kamuoyu araştırmasına göre her iki partinin oy oranının da yüzde 31 olduğunu açıkladı.

Ankete katılanların yüzde 40'ı, erken seçimden sonra ülkeyi en iyi yönetebilecek liderin müstafi Başbakan Tsipras olduğunu söylerken, Maymarakis başarı şansı tanıyanların oranı yüzde 37 oldu.

Chryssi Avgi (Altın Şafak) adlı Neonazi partisinin azami yüzde 7 oranında oy toplaması bekleniyor. Anketler doğru çıkarsa parti Yunanistan parlamentosundaki en kalabalık üçüncü grubu oluşturacak. Chryssi Avgi'nin yönetim kademelerindekilerle milletvekilleri cinayet ve suç örgütü kurma suçlarından yargılanıyorlar. Kararsızların oranı ise yüzde 14'ü buluyor.

Syriza'nın sol kanadının, alacaklılarla kararlaştırılan tasarruf programını protesto amacıyla partiden ayrılması üzerine Aleksis Tsipras 20 Ağustos'ta istifa ederek erken seçimlerin yolunu açmıştı. Tsipras'ın Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis Syriza'dan ayrılanlarla birlikte Halk Birliği partisini kurmuştu.