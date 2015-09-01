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Dünya
Deutsche Welle

Syriza'da kan kaybı sürüyor

Syriza'da istifalar sürüyor. Meclis Başkanı Zoe Konstantopoulou da partiden ayrılan isimler arasına katıldı.

01 Eylül 2015 00:44


Yunanistan'da erken seçimlere üç hafta kala iktidarın büyük ortağı Başbakan Aleksis Tsipras liderliğindeki Syriza partisinde istifalar sürüyor. Yunanistan Meclis Başkanı Zoe Konstantopoulou da partiden istifa eden isimler arasına katıldı. Konstantopoulou, Atina'da yaptığı basın toplantısında 20 Eylül'de yapılacak seçimlerde, partiden ayrılan milletvekillerinin kurduğu yeni sol parti Halkın Birliği (LAE) partisinden aday olacağını duyurdu.

Konstantopoulou, istifasına gerekçe olarak Aleksis Tispras'ın seçim vaatlerine sadık kalmamasını gösterdi. Meclis Başkanı, Tsipras'ın ve yakın çevresinin sözlerini tutmadığını savundu.

Konstantopoulou, Radikal Sol İttifak Syriza'nın önde gelen siyasetçileri arasındaydı. Anketler, yeni kurulan LAE partisinin seçimlerde yüzde 3,5 dolayında oy oranına ulaşabileceğine işaret ediyor.

Syriza'nın genel başkanı Aleksis Tsipras, bir süre önce başbakanlıktan istifa ettiğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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