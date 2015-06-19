Syriza milletvekili Samoilis: Euro Bölgesi'nden ayrılmamız Yunanistan'dan çok AB'ye zarar verir

Yunanistan'da iktidar partisi Syriza milletvekili ve Yunanistan Parlamentosu Ekonomi Komitesi Üyesi Stefanos Samoilis, banka sistemini “kısmen” kamulaştırabileceklerini ve gerekirse Avro Bölgesi’nden ayrılmak için referanduma gidebileceklerini açıkladı.

Sputnik Türkiye’den Süheyla Demir’in sorularını yanıtlayan Samoilis, ülkesinin “vergi mükellefleri"nin bankaların iflası ve yeniden sermayelendirilmeleri için ödeme yaptıklarını, ancak karşılığında hiçbir şey almadıklarını belirterek, “bence bu Yunan bankacılık tarihinin en büyük skandalıdır” sözlerini kullandı.

Syriza’nın en önemli vaatlerinden birinin bankacılık sisteminin üzerinde “kamu kontrolü” sağlamak olduğunu hatırlatan Samoilis, “bankaların gelişmeye yönelik rol oynama ve yeterli likidite sağlama konusundaki isteksizliği, Yunan ekonomisine çok zarar verdi. Bu durum yalnızca bankacılık sisteminde ulusal kontrol uygulanması halinde tersine çevrilebilir” dedi.

'Bankacılık sisteminin tamamını millileştirmeyi düşünmüyoruz'

Samoilis sözlerinin devamında, tüm bankacılık sistemini millileştirmeyi düşünmediklerinin de altını çizerek, “en azından ortak çıkara hizmet edecek finansman olanaklarına sahip kamu bankalarına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Syrizalı vekil, Süheyla Demir’in Yunanistan’ın Avro Bölgesi’nden ayrılma olasılığını sorması üzerine ise, bu olasılığın Yunanistan’dan çok Avrupa Birliği’ne zarar vereceğini savundu.

Samoilis, Birliğin “sürdürülemez politikalarda ısrarcı olduğunu görürsek, görevimiz, yeni yollar keşfedip bunları Yunan halkına sunarak, hangi yolu seçeceklerini demokratik yollardan belirlemelerini sağlamak olacaktır,” şeklindeki sözleriyle Avro Bölgesi’nden çıkış referandumunu gündeme getirebileceklerini ima etti.