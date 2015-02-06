Syriza milletvekili Hüseyin Zeybek: Atina'ya birden fazla cami yapılması lazım

Yunanistan iktidar partisi Syriza İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Atina'ya cami yapılma zamanı geldiğini belirterek, "Hatta birden fazla cami yapılması lazım" diye konuştu.

Batı Trakya Türk Azınlığına mensup Zeybek, üçüncü kez milletvekili seçildiğini anımsatarak, Yunan halkının Syriza'dan büyük beklentileri olduğunu söyledi. Batı Trakya'nın birçok sorunu olduğunu anlatan Zeybek, Türk azınlığın eğitim sorununa dikkati çekti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Zeybek, azınlık eğitiminin çift dilde yapıldığını belirterek, "Bu eğitim metoduyla ne Yunanca ne de Türkçe doğru düzgün öğretiliyor. Bir önceki iktidarların amacı buydu. Azınlık okullarının kalitesini düşürüp azınlık çocukları Yunan okullarına yönlendirmek ve sonuçta azınlık okullarını kapatmak. Okulların büyük bir kısmını kapattılar zaten. Biz eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bunu da yaparken azınlıkla diyalog içinde yapılması gerekiyor" dedi.

'Yunan devletinin tayin ettiği müftüyü tanımıyoruz'

Batı Trakya'da müftülük sorunu olduğunun da altını çizen Zeybek, "Bu konuda devlet azınlıkla tartışmadı. İyi niyet göstermedi ve yıllardır bu müftülük sorunu çözüm bekliyor. Tabii halk çözümünü yapmış. Halkın seçilmiş müftüsü var, devletin de tayinli müftüsü. Devlet, işini tayin edilmişle, halk da seçilmişle yapıyor. Devletin seçilmişleri tanıması bizi bir noktada tatmin eder. Ama biz seçim istiyoruz. Mesela müftü kaç yıllığına seçiliyor. Müftü tayin ediliyor ve ölene kadar devam ediyor. Bunu belirli bir kalıba koymak lazım. Bu noktada değişik formüller bulunabilir" diye konuştu.

Yunanistan devleti tarafından tayin edilen müftüyü tanımadıklarını belirten Zeybek, şunları kaydetti:

"Biz tayin edilmiş müftüyü tanımıyoruz. Köylüm de olsa gidip ziyaret etmem. İskeçe'deki camilerin çoğu seçilmiş müftüye ait. Halk tercihini yapmış zaten. Devletin yapması gereken şey halkın bu tercihine saygı göstermesi. Syriza'nın da bu konuyla uğraşması lazım. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Aslında bu sorunlar çok karmaşık sorunlar değil. Her zaman bizim hakkımızda, bize danışılmadan karar aldılar."

'Atina'da cami olmaması çok üzücü'

Atina'da hâlâ cami olmamasının çok üzücü olduğunu dile getiren Zeybek, şöyle devam etti:

"2004 yılında olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmış bir ülkede cami bulunmaması çok üzücü. Atina'da yaklaşık 700 bin Müslüman yaşıyor ve bu kişiler ibadetlerini pek sağlıklı olmayan ortamlarda, bodrum katlarında yerine getiriyor. Syriza'nın dinler konusuna farklı bir yaklaşımı var. Dinlere, saygı mantığıyla yaklaşıyor. Bence artık Atina'ya cami yapılma zamanı gelmiş ve geçmiş bile. Hatta birden fazla cami yapılması lazım. İnanıyorum ki Syriza hükümeti bu soruna bir çözüm getirecek."