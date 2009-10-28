Sylvie Vartan bu akşam sahne alacak

TİM Türker İnanoğlu Maslak Show Center'de özel orkestrası ve birçok sürpriz ile sahne alacak olan Vartan, Fransa'nın en önemli şarkıcıları arasında yer alıyor.Fransız pop efsanesi Sylvie Vartan, aynı zamanda Fransa, Quebec ve İspanya'da 1960'larda ortaya çıkan 'Ye ye kızları' adı verilen pop tarzının da yaratıcılarından... Bu tarzın özelliği, 16-17 yaşlarında hem seksi hem masum imajlı genç kızlar tarafından söyleniyor olmasıydı.Lolita kızların pop şarkıları olarak bilinen bu tarzı tüm dünyada en popüler noktaya taşıyan isim olan Sylvie Vartan, 'Patate' adlı sinema filmindeki rolüyle ününe ün katmıştı.