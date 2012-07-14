Sylvester Stallone'nin oğlu evinde ölü bulundu

“Rocky” serisinin unutulmaz oyuncusu Sylvester Stallone'nin 36 yaşındaki oğlu Sage Stallone ABD’nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulundu.

Adli Tıp'ın açıklamasında, yapılan araştırmada Sage Stallone'ye ait reçeteli ilaçlar bulunduğu belirtilirken, bu ilaçların neler olduğu ya da Sage'in ölümüyle ilgisi olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Oğul Stallone'nin bir çalışanı ve yakını tarafından dün öğleden sonra bulunduğu, evde intihar notuna rastlanmadığı belirtildi.

Sage'e birkaç gün içinde otopsi yapılacağı, müfettişlerin Stallone'nin geçmişteki sağlık durumunu inceleyeceği ancak ölüm sebebinin belirlenmesinin birkaç hafta süreceği kaydedildi.

Ünlü aktörün menajeri Michelle Bega ise yaptığı yazılı açıklamada, Stallone'nin, oğlunun ölümü sebebiyle "perişan" halde olduğunu belirtti.

Sylvester Stallone'nin en büyük çocuğu Sage Moonblood, babasıyla iki filmde rol almıştı. İlk oyunculuğunu 1990'daki "Rocky V" filmiyle sergileyen Sage, 1996'da da "Daylight" filminde oynamıştı.