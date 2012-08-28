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Sylvester Stallone'a yine kötü haber

''Rocky'' ve ''Rambo'' serileriyle bilinen Stallone üst üste gelen ölüm haberleri ile sarsıldı

28 Ağustos 2012 18:52

Geçtiğimiz ay 36 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü aktör Sylvester Stallone, üvey kızkardeşi Toni-Ann Filiti'nin ölümüyle bir kez daha sarsıldı.

Stallone’nin üvey kızkardeşi Filiti, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşerek 48 yaşında öldü.

10 Ağustos’tan bu yana yoğun bakımda olan Filiti’nin, annesi Jackie Stallone'nin Santa Monica'daki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, doksan yaşındaki Jackie Stallone, "Kâbus gibi bir ay. Önce Sage (Stallone), şimdi de Toni. Çok zor. Ama en azından cennette beraberler" dedi.

Sage Stallone 13 Temmuz'da Los Angeles'taki evinde ölü bulunmuştu. Oğul Stallone'nin kesin ölüm nedeni yapılan toksikoloji testlerinin sonucunda netlik kazanacak.

Yakınlarının verdiği bilgiye göre, “Rocky” serisinin unutulmaz yıldızı Stallone, üst üste yaşadığı üzüntülerin buhrana dönüşmemesi için, kendini tamamen yeni filmi The Expendables 2’nin tanıtımına vermiş durumda.

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