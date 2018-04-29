Sylvester Stallone, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlanıyor

Ünlü ABD'li aktör Sylvester Stallone'nun 1986 yılında korumasıyla birlikte 16 yaşında bir kıza tecavüz ettiği iddia edildi. Stallone iddialar için 'tamamen yalan' diyor ve tüm suçlamaları reddediyor.

İngiltere'de yayınlanan Daily Mail gazetesi yeni ele geçirilen polis kayıtlarına dayanan haberinde, Rocky ve Rambo serilerinin başrol oyuncusu Oscar ödüllü Stallone'nun Las Vegas'taki bir film setinde ismi açıklanmayan bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini yazdı.

İddiaya göre o dönemde 40 yaşında olan Stallone, Las Vegas'taki Hilton otelinde ailesiyle birlikte kalan kız çocuğuyla tanıştı. Over the Top (Zirvede) adlı filmin çekimleri için Las Vegas'ta bulunan Stallone, kendisinden imza isteyen kız çocuğuyla konuşmaya başladı.

Daily Mail haberinde, Stallone'un koruması Mike De Luca'nın, kız çocuğuna "Stallone sana yakınlık gösterirse ne yapardın?" diye sorduğu, kızın da "Ben de ona yakınlık gösterirdim" dediği iddia ediliyor.

Ardından koruma De Luca'nın 16 yaşındaki kız çocuğuna otelin 27'nci katındaki bir odanın iki anahtarını verdiği ve hemen odaya çıkmasını istediği belirtiliyor.

Daily Mail, "Polis kayıtlarına göre, kız ifadesinde 27'nci kata çıktığında Stallone ve korumasıyla koridorda karşılaştığını, birlikte odaya girdiklerini anlattı" diyor.

Polis kayıtlarındaki ifadeye göre, kız çocuğu Stallone ile cinsel ilişkiye girdikleri sırada odaya koruma De Luca'nın da girdiğini ve 'Ben de katılabilir miyim?' diye sorduğunu anlatıyor.

Daily Mail haberinde, "Yine polis kayıtlarındaki ifadeye göre De Luca kızı oral sekse zorluyor. Stallone da kızdan De Luca ile oral seks yapmasını istiyor" deniyor.

Olayın ardından Stallone'nun kendisini tehdit ettiğini anlatan kız çocuğu, hem Stallone'un hem de korumasının olayı kimseye anlatmamasını istediklerini ifade ediyor.

İfadede, Stallone ve korumasının "Eğer konuşursan kafanı kırarız" dedikleri iddia ediliyor.

Ele geçirilen polis kayıtlarını Daily Mail için inceleyen Las Vegas Emniyet Müdürlüğü'nden emekli polis John Samolovitch, kayıtların orijinal olduğunu teyit ediyor.

Daily Mail, "Kayıtlara göre kız çocuğu, büyük bir utanç yaşadığı ve korktuğu için Stallone ve koruması hakkında şikâyetçi olmamaya karar vermiş" diyor.

Polis kayıtlarına düşülen bir notta kız çocuğunun ifadesi sırasında 'kafasını toplamakta zorlandığı ve duygusal anlamda son derece hassas olduğu' belirtiliyor.

Stallone'nun o yıllardaki koruması De Luca, 2013 yılında polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Stallone ise yaptığı kısa bir açıklamada "Böyle bir olay hiç yaşanmadı" diyerek tüm suçlamaları reddetti.

Stallone'un sözcüsü Michelle Bega, İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada "Bu gülünç ve kategorik olarak yalanlarla dolu bir hikâye. Bugün basına yansıyana kadar Stallone dahil kimsenin böyle bir hikâyeden haberi yoktu. Yetkililer ya da başka herhangi birisi hiçbir zaman böyle bir olay konusunda Stallone ile temasa geçmedi" dedi.