Sydney'deki geneleve 12 milyon dolar harcanacak

Avustralya’nın Sydney şehrinde bulunan bir genelev 12 milyon dolar harcanarak ülkenin en büyük genelevine dönüştürülecek.

Yatırım sonucunda genelevin odalarında birkaç tane yatak ve bilardo masası bulunurken, grup rezervasyonlarının kabul edileceği ayrı bir bina da inşa edilecek.

Sydney’de bulunan “Stiletto” genelevindeki oda miktarını iki katına çıkaracak plan, genelevin hali hazırda oldukça büyük olması gerekçesiyle geçen sene belediye meclisi tarafından reddedilmişti.

Genelev sahipleri kararı arsa ve çevre mahkemesinde dava etmişti.

Yargıç Susan O'Neill bugün açıkladığı kararında 12 milyon Avustralya doları değerindeki genişletme projesine yeşil ışık yaktı.

AFP Haber Ajansı tarafından ulaşılan gerekçeli kararda yargıç binada cinsel ilişki yapıldığından komşuların ahlaki nedenlerden itirazlarını göz önünde bulundurduğunu, ama bunların yasal olan bir projeye engel teşkil edemeyeceğine hükmettiğini söylemiş.

O'Neill, belediyenin de Stiletto genelevinin şehirdeki diğer genelevlerden daha iyi bir durumda olduğunu teyit ettiğini; projenin de genelevde bazen görülen kalabalığa çözüm olacağını açıkladı.

Kendisini “Sydney’nin en iyi genelevi” olarak tanıtan ve 24 saat açık olan Stiletto, müşterilerine saati 370 dolarlık fatura kesiyor.

Avustralya’da fuhuş ve genelevler eyalet kanunlarınca düzenlendiğinden New South Wales’de bunlar yasal iken, Kuzey Bölgesi’nde (Northern Territory) yasak durumda. (BBC Türkçe)