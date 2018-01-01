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Dünya

Sydney’deki deniz uçağı kazasında İngiliz iş adamı ve ailesi öldü

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – Avustralya’nın Sydney kentinde dün meydana gelen deniz uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin İngiliz bir iş adamı ve ailesi olduğu belirlendi

01 Ocak 2018 18:00

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – Avustralya’nın Sydney kentinde dün meydana gelen deniz uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin İngiliz bir iş adamı ve ailesi olduğu belirlendi.  Hawkesbury Nehri’nde turistik gezi amaçlı yapılan gezide koca bir aile hayatını kaybetti.
BBC’de yer alan habere göre catering firması Compass Group’un CEO’su Richard Cousins (58) denizuçağının Sydney’in 50 km kuzeyinde bir nehire düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Cousins ile birlikte nişanlısı Emma Bowden, 11 yaşındaki kızı Heather, 25 ve 23 yaşlarındaki iki oğlu William ve Edward bir de Avustralyalı pilot kazada hayatını kaybetti. Avustralya polisi pilotun ise 44 yaşındaki Gareth Morgan olduğunu açıkladı.
Avustralya yerel basın kaynaklarına göre düşen uçağın manzara uçuşları gerçekleştiren Sydney Seaplanes adlı şirkete ait bir uçak olabileceği belirtiliyor. (Fotoğraflı)

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