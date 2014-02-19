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Swoboda: HSYK şu an bağımsız yargıya alenî bir saldırıya dönüşmüştür

Hükümetin TBMM'den geçirdiği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu (HSYK) tekrar düzenleyen kanununa Avrupa'dan gelen tepkiler sertleşerek sürüyor

19 Şubat 2014 16:52

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük ikinci grubu Sosyalistlerin lideri Hannes Swoboda, HSYK kanununun bağımsız yargı ve hukukun üstünlüğüne yönelik "alenî bir saldırıya" dönüştüğünü söyledi.

Cihan Haber Ajansı'na konuşan Avusturyalı siyasetçi, HSYK kanununun "derin endişe verici" olduğunu vurguladı. Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'nın (S&D) lideri, herhangi bir demokraside hâkim ve savcı atamalarının siyasetten arındırılmamasının "tahayyül dahi edilemeyeceğini" söyledi. HSYK kanununun Avrupa Birliği (AB) müktesebatı ile de uyumlu olmadığının altını çizen Swoboda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de ihtiyatlı olma çağrısı yaptı. Sosyalist lider, Gül'ün kanunu onaylaması durumunda AB sürecine zarar verebileceğini ima etti.

"Bu kanun (HSYK) şu an bağımsız yargıya, dolayısıyla hukukun üstünlüğüne alenî bir saldırıya dönüşmüştür. Cumhurbaşkanı Gül'ün imzalaması durumunda bu adımın AB müktesebatıyla nasıl uyumlu olabileceğini ya da AB sürecine nasıl katkı sağlayacağını anlayamıyorum." diyen Swoboda, AK Parti'nin 12 Eylül 2010 referandumuyla onaylanan önceki HSYK değişikliklerinin "gerçekçi ve yapıcı" göründüğünü, kendisinin de 3,5 yıl önce halk oylamasına sunulan anayasa değişikliklerini desteklediğini hatırlattı.

Swoboda, kardeş partisi CHP ile sert kavgalara rağmen 12 Eylül 2010'da yapılan anayasa referandumuna net destek vermişti. Sosyalist lider, 21 Ocak'ta Brüksel'i ziyaretinde kendileri ile görüşen Erdoğan'ı reformlardan geriye dönüş için Gülen cemaatini bahane olarak kullanmakla itham etmişti.

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