Swinger partilerine katılan su tesisatçısı, "diş hekimiyim" diye kadınları dolandırmış!

Adana merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 28’i serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden su tesisatçısı M.S.Ş’nin kendisini diş hekimi olarak tanıttığı, kadınlarla birlikte olduktan sonra para vermeden kaçtığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin şehir şehir gezerek grup halinde birliktelik yaşadıklarını tespit etti.



M.S.Ş. isimli su tesisatçısının, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp yanında getirdiği kadınla swinger partilerine katıldığı belirlendi.



Partilerde farklı çiftlerle birlikte olan M.S.Ş.’nin kadınlara para vermediği ve kocalarına ise, "Sizin eşinizin çantasına bin lira para koydum, söylemedi mi? Ne kadar ayıp” dediği, ayrıca cep telefonu ve bilgisayar alacağını söyleyerek, kadınları kandırdığı belirtildi. M.S.Ş.'nin ifadesinde, "Onlara iyi yaptım” dediği öğrenildi. (DHA)