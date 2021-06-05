Swinger kulübünde sevişirken söyleşi yapan muhabir gazetecilik etiği tartışması başlattı

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Danimarka'da bir gazetecinin swinger kulübünde seks yaptığı sırada söyleşi yapması Avrupa'da gazetecilik etiği konusunda tartışma yarattı.

Louise Fischer isimli gazetecinin Mart ayında ses kaydına aldığı söyleşi daha sonra radyoda yayınlanmış ve ülkede tartışma konusu oldu. Daha sonra sosyal medyada sıkça paylaşılan kayıt Avrupa basınının da dikkatini çekti.

Mart ayında Danimarka'da Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan swinger kulüplerinin tekrar açılmasına izin verilmişti. Fischer bu kulüplerin tekrar açılmasıyla ilgili olarak Kopenhag'da bir haber hazırlıyordu.

Yaptığı söyleşi ile ilgili olarak bu hafta Alman Bild gazetesine konuşan Fischer, "Aldığı yorumların çoğu olumluydu. Çoğu kişi cesur ve havalı bir şey olduğunu düşündü. Bazı kişiler ise gazetecilikle ilgili bir kırmızı çizgiyi aştığımı düşünüyor" dedi.

Fischer, "Bir erkek arkadaşım yok, bu durumu daha da kolaylaştırdı. Annem yaptığımın çok komik olduğunu düşünüyor. Babam da havalı buldu" diye konuştu.

"Hayatımın en iyi seksi değildi" diyen Fischer, "Kulüpteki erkekler çok saygılıydı. Bana kendimi tanrıça gibi hissettirdiler" ifadelerini kullandı.

Fischer gazetecilik etiği tartışmalarıyla ilgili olarak da, "Herkesin erişimi olmayan bir dünyaya dair izlenim sunmak benim işimin bir parçası" diye konuştu.