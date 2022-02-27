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Ekonomi

SWIFT kararı sonrası Rusya'da bazı otellerden erken ödeme talebi; 'Kredi kartlarının çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor'

Rusya Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcılarından Sergey Aleksaşenko ülkede döviz kurunun Sovyet Rusya'sında olduğu gibi sabitlenebileceğini ifade etti

27 Şubat 2022 10:19

Batılı ülkelerin Rusya'nın bazı banklarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı almasının sonrasında Rusya'da pazartesi gününden sonra "karmaşa" beklenirken, ülkedeki bazı oteller müşterilerinden erken ödeme talep etti.

Dünya genelinde faaliyet gösteren ve SWIFT olarak bilinen Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği, yeni kararlar için hazırlık yapıldığını açıkladı.

SWIFT açıklamasında, "Yeni tedbirlere tabi olacak kuruluşların ayrıntıları için Avrupa makamlarıyla temas halindeyiz ve yasal talimatlar geldiğinde bunlara uymak için hazırlık yapıyoruz" denildi.

"Kredi kartlarının çalış çalışmayacağı bilinmiyor"

NBC News'un Moskova'da bulunan muhabiri Raf Sanchez otelinin hesabı erken kapatmak istediğini duyurdu. Sanchez, "Çünkü SWIFT yaptırımları devreye girdiğinde kredi kartlarının çalışıp çalışmayacağını bilmiyorlar" dedi. 

"Döviz kuru sabitlenbilir"

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Rusya Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcılarından Sergey Aleksaşenko ise Batı basınına demecinde, pazartesi günü Rus para piyasalarında "bir felaket olacağını" söyledi. Aleksaşenko, "İşlemleri durduracaklarını düşünüyorum ve sonrasında da döviz kuru tıpkı Sovyet dönemlerindeki gibi yapay bir seviyede sabitlenecektir" dedi

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