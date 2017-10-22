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Spor

Sweatfest 2017, 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti

İSTANBUL, (DHA) 'SWEATers' uygulamasının ilk büyük etkinliği olan Sweatfest 2017, 5 bin kişinin katılımıyla dün Zorlu Center'da gerçekleşti

22 Ekim 2017 14:27

İSTANBUL, (DHA)

\'SWEATers\' uygulamasının ilk büyük etkinliği olan Sweatfest 2017, 5 bin kişinin katılımıyla dün Zorlu Center\'da gerçekleşti. Etkinlikte, sporseverler gün boyunca ünlü eğitmenlerin eşliğinde spor ve egzersiz yapma fırsatı buldu. Birçok farklı branşın yer aldığı Sweatfest 2017\'ye Fenerbahçe Doğuş basketbol takımından Sinan Güler, MMA sporcusu Gökhan Saki ile iş ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
SWEATers APP\'in kurucu ortağı Elif Boyner, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
\"SWEATers uygulamasının kısa bir süre içinde 20 bin kullanıcıya ulaşması bize yeni bir girişim yapmak için heyecan verdi. Kullanıcılarımızı ve bize destek veren markaları bir araya bir araya getirirken, İstanbul\'un spor potansiyelini de ortaya çıkaracak bir etkinlik yapmak istedik. Bugün son derece güzel bir İstanbul havasında düzenlediğimiz Sweatfest\'e binlerce sporseverin katılması bizi çok mutlu etti. Spor sevgisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde de hem Sweatfest\'e devam etmeyi hem de farklı projeler yapmayı planlıyoruz.\"

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