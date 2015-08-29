Swaziland'da katliam gibi trafik kazası: 38 ölü, 20 yaralı

Afrika'nın güneyinde bulunan Swaziland'da kraliçenin düzenlediği geleneksel festival gitmek için yola çıkan kamyonette bulunan 50 kadar kadın, karşı yönden gelen bir kamyon ile çarpıştı. Svaziland'ın başkenti Mbabane yakınlarında meydana gelen kazada 38 kadın hayatını kaybetti, en az 20 kişi ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Mbabane yakınlarında meydana gelen kazada 38 kadın öldü, 20’si ise yaralandı. Svazi Kraliçesi’nin düzenlediği geleneksel festival gitmek için yola çıkan kamyonette bulunan 50 kadar kadın, karşı yönden gelen bir kamyon ile çarpıştı. Daha sonra ise kadınların bulunduğu kamyonete arkadan gelen başka bir kamyon çarptı.

Svaziland Times’ın haberine göre bir kamyonet iki kamyonun karıştığı kazada kadınlar, Ludzidzini Kraliyet Konutu’nda geleneksel olarak düzenlenen dans festivaline gidiyordu. Görgü tanığının ifadesine göre polisler otoyoldan kamyoneti çekerken yaptıkları gözlemde ilk kamyonun Toyota marka kamyonete arkadan çarptığını tespit etti.

'Medya ve polisin bu kaza hakkında geniş bilgi vermesi yasaklandı'

Kazadan sağ kurtulan Siphelele Sigudla (18) şunları söyledi: “İlk kamyon bize çarptığında kamyonetin kasasında elli kişiydik, daha sonra arkamızdan bizi takip eden kamyon da bize çarptı”



Swaziland Birliği sözcüsü Luck Lukhele kazada 38 genç kadının öldüğünü, 20’den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı ve şunu ekledi : “Beklenildiği üzere medya ve polisin bu kaza hakkında geniş bilgi vermesi yasaklandı”



Kral III. Mswati geleneksel olarak düzenlenen bu dans festivalinin ertesi günü katılanların arasından kendine yeni bir eş seçiyor. Kralın hali hazırda 15 karısı var. Bu olay üzerine kraliyet ailesinin düzenlediği dans festivali iptal edildi.