Swatch'ın saati tam gaz

Swatch yeni koleksiyonunda özel bir saat için Freestyle Moto Cross şampiyonu İsviçreli Mat Rebeaud ile anlaştı. Dört yaşından beri motosiklet kullanan Rebeaud aynı zamanda Swatch markasının kurduğu, profesyonel sporculardan oluşan ve markayı temsil eden Swatch ProTeam’in bir üyesi.



Swatch yetkilileri sporcunun mücadeleci, yaratıcı ve dayanıklı kişiliğini ve modayı yakından takip etmesini Swatch’ın felsefesine uygun bulmuş. Onun adına bir saat üretme kararı böyle alınmış

Swatch FMX özel ürününe adını veren Rebeaud klasik, sağlam, spora dayanıklı Irony The Chrono saatin her sporcunun isteğini karşılayacağını düşünüyor.

Siyah motorcu kaskı formundaki özel ambalajında 385 YTL’ye satılan üründen, Türkiye’de sadece 199 adet bulunuyor.

Geniş siyah timsah derisi kayış üzerine, cilalanmış, altın rengi paslanmaz çelik kasa The Chrono kadranın yerleştirilmesiyle tasarlanan saat, sporcuların ve sportif giyinmeyi sevenlerin tercihi olabilir.

Mat Rebeaud, Swatch ile nasıl işbirliği yaptığını anlattı.

Swatch ile işbirliğiniz nasıl başladı?

2005’teki bir yarışmada, Swatch Pro Team’in yöneticisi Marc Mauron ile tanıştım. Bir sonraki yıl, birlikte çalışmayı teklif etti.

Sizin adınıza bir kol saati yapıldı. Daha önce de Swatch kullanır mıydınız?

Swatch Irony zaten benim favori modelimdi. O yüzden adıma yapılacak tasarımda, bu model üzerinden gidilsin istedim. Firma da kabul etti.

“Bütün tasarım bana ait”

Tasarım için sizin fikriniz soruldu mu? Ya da belki siz bazı önerilerde bulunmuşsunuzdur...

Benim fikrimi almaktan fazlasını yaptılar. Bütün tasarımı bana bıraktılar. Kullanılan malzemeden renklere, saatin formuna kadar her şeyin seçimi bana ait.

Bir kol saat için ilham kaynağı olmak nasıl bir duygu?

Bu hem büyük bir ayrıcalık hem de büyük bir sorumluluk. Swatch şimdiye kadar, aksiyon sporlarını yapan sporculardan, sadece kaykaycı Tony Hawk ve snowboard ustası Shaun Palmer ile çalışmıştı. Onlar aynı zamanda benim çok takdir ettiğim, işlerini çok iyi yapan kişilerdir. Bu isimlerle aynı firmada olmak benim için onur.

Peki, ortaya çıkan ürün sizi memnun etti mi?

Kesinlikle! Özellikle kask şeklindeki saklama kabı, tam istediğim gibi oldu