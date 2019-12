Swatch yepyeni bir koleksiyonla karşımızda

Swatch 2009 İlkbahar Yaz koleksiyonunda, birbirinden farklı temalar ile sevenlerine yine dopdolu bir koleksiyon sunuyor.



“Natural Sophistication”

Plastik saat sektörünün yaratıcısı Swatch, “Natural Sophistication” isimli temasıyla, doğa ile teknolojinin birbirinden ayrılamayacağını keşfetmiş kadınlara hitap ediyor. Doğal ya da insan yapımı objelerden esinlenilerek hazırlanan tasarımlarda geometrik şekiller de hakim. Organik şekiller, suyun akışı, dünyanın dokusu gibi doğal şekillerden esinlenerek hazırlanan tasarımlarda paslanmaz çelik, altın PVD, deri ve tekstil gibi malzemeler kullanılırken süslemeler kristal taşlar ve renklendirilmiş reçine ile tamamlanıyor.



“Organic Explosion”

Swatch, Organic Explosion ailesindeki saatlerle içindeki çocuğu keşfetmiş, sevecen, dışa dönük bayanlara hitap ediyor. Tema içerisindeki saatlerde canlı renkler ve farklı malzemeler kullanılmış.



“Neon Streams”

Tema, dans ritmi dolu karakterleri, cesur grafik çizgileri ile her an canlı ve hareketli olmanın yolunu gösteriyor. Metropol ışıklarının gökkuşağı renkleri kadar canlı bir şekilde saatlerin üzerine yansımasıyla oluşan desenler dikkat çekiyor.



“The Age of Rust”

Keskin hatlarıyla kendini gösteren erkeksi bir tema. Askeri yeşil griler, küllü kahveler ve doygun siyahların hakim olduğu temanın saatleri sportif, kişilik sahibi ve sert erkeklerin seçimi olacak.



“Sailaway”

Denizcilik ve yatçılıktan ilham alınarak tasarlanan bu koleksiyon denizciliğe ve yaza ait bütün ayrıntıları içermesi ile dikkat çekiyor. Beyaz, mavi ve kahverengi renk tonları ile denizcilik emsali olan koleksiyon kayışında denizci düğümleri yer alan modeli ile yatçılığın bütün ayrıntılarına moda bakış açısıyla yer vermiş oluyor.