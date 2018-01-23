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Spor

Svitolina'nın şampiyonluk ümitlerini Mertens bitirdi

Belçikalı tenisçi, kariyerinde ilk kez ana tablosunda mücadele ettiği Avustralya Açık'ta tarihi bir başarıya imza attı

23 Ocak 2018 17:36

Avustralya Açık tek kadınlar ana tablosundaki ilk çeyrek final maçında dünya 37 numarası Elise Mertens, 4 numaralı seribaşı rakibi Elina Svitolina'yı 6-4 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Melbourne'de şampiyonluk favorileri arasında gösterilen Svitolina'ya karşı oldukça etkili bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki Mertens, winner sayılarında 26-14 üstünlük kurduğu rakibini 1 saat 13 dakikada yenmeyi başardı.

Kariyerinde daha önce diğer tüm Grand Slam'lerde ana tablo gören ancak Avustralya Açık'ta ilk kez bu yıl bunu başaran Elise Mertens, kendisi adına peri masalı gibi geçen turnuvada adını yarı finale yazdıran ilk kadın tenisçi oldu.

Mertens yarı finalde Caroline Wozniacki-Carla Suarez Navarro maçının galibiyle karşılaşacak.

 

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