Svitolina, çeyrek finale zorlanmadan çıktı

Avustralya Açık tek kadınlar dördüncü turunda 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina, dünya 130 numarası Denisa Allertova'yı 6-3 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Maçı baştan sona kontrolü altında götüren Ukraynalı tenisçi, rakibinin 28 basit hataya imza atmasının da avantajını kullanarak turnuvada yedinci günün son maçını kısa kesti ve 57 dakikada çeyrek final biletini kaptı.

Kariyerinin en başarılı Melbourne serüvenini geçiren Elina Svitolina, çeyrek finalde dünya 37 numarası Elise Mertens ile karşılaşacak. 22 yaşındaki Mertens ilk kez ana tablosunda mücadele ettiği Avustralya Açık'ta son olarak Petra Martic'i 7-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek çeyrek finalist olmuştu.