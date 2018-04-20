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Ekonomi

Svaziland Kralı ülkenin adını değiştirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan (DHA) –Swaziland Kralı Mswati III, krallığın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazanmasının 50’inci yılında ülkesinin adını "eSwatini Krallığı" olarak değiştirdiğini duyurdu

20 Nisan 2018 18:16

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan (DHA) –Swaziland Kralı Mswati III, krallığın Birleşik Krallık\'tan bağımsızlığını kazanmasının 50’inci yılında ülkesinin adını \"eSwatini Krallığı\" olarak değiştirdiğini duyurdu.
Güney Afrika’nın monarşiyle yönetilen son ülkesi olan yeni adıyla eSwatini Krallığı, 1968 yılında Birleşik Krallık\'tan bağımsızlığını ilan etmişti.
Kral Mswati III, kutlamalar sırasında yaptığı konuşmada, “Swaziland’ın asıl ismine geri döneceğini duyurmak isterim. Bağımsızlığını kazanan bütün Afrika ülkeleri, sömürgeleştirilmeden önceki isimlerine geri döndü. Bu yüzden Swaziland artık resmi olarak eSwatia Krallığı diye anılacak” dedi.
Msawati, ayrıca \"Swaziland\" adının \"Switzerland (İsviçre)\" ile de sık sık karıştırıldığını ve isim değişikliğiyle bunun önüne geçileceğini söyledi.
“Swazi’lerin yeri” anlamına gelen eSwatia Krallığı isminin hem İngilizce hem de Swazice olması nedeniyle bazı vatandaşlar değişikliğe tepki gösterirken, ülke adının değiştirilmesinin anayasanın yeniden yazılması, Swaziland polis güçleri ve Swaziland Üniversitesi adlarının da değiştirilmesi anlamına gelebileceği belirtildi.

 

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