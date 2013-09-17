Svaziland Kralı Mswati 15. evliliğini yapmaya hazırlanıyor

Svaziland Kralı III. Mswati, 15'inci evliliğini yapmaya hazırlanıyor. Mswati'nin 15'inci eşinin 18 yaşında olduğu öğrenildi.

Svaziland Observer gazetesinin haberine göre Svaziland Kralı III. Mswati'nin 15'inci eşi 18 yaşındaki Sindiswa Dlamini adlı bir genç kız olacak. Okuldan yeni mezun olan genç kızın bu yıl yerel bir güzellik yarışmasına katıldığı belirtildi.

Yerel dilde "Liphovela" olarak adlandırılan kralın yeni nişanlısı hafta sonunda yapılan özel bir seremoniyle tanıtıldı. Sindiswa Dlamini seremoni öncesinde düzenlenen geleneksel bir festival sırasında kralın ve konuklarının önünde üç kez üstsüz bir şekilde çıkarak dans hünerlerini sergilemişti.

III. Mswati 1986 yılında kral oldu. Yaklaşık 1,2 milyon nüfuslu Svaziland dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmasının yanı sıra AIDS hastalığının en yaygın olduğu ülkelerden biri. III. Mswati'nin mal varlığının ise 100 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.